Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Dziecko i prawo » Edukacja » Ile sprawdzianów i kartkówek może być w szkole w tygodniu? Przepisy MEN są jasne

Ile sprawdzianów i kartkówek może być w szkole w tygodniu? Przepisy MEN są jasne

18 marca 2026, 07:03
Lena Ratajczyk
oprac. Lena Ratajczyk
szkoła nieobecność klasa uczeń
Ile sprawdzianów i kartkówek może być w szkole w tygodniu? Przepisy MEN są jasne
W wielu szkołach funkcjonują szczegółowe regulaminy dotyczące sprawdzania wiedzy uczniów. Określają one nie tylko to, czego mogą oczekiwać uczniowie, ale też jakie obowiązki mają nauczyciele i rodzice. Główny cel tych zasad jest prosty: ograniczyć chaos, zmniejszyć przeciążenie uczniów i uporządkować ocenianie.

Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z wytycznymi publikowanymi na gov.pl, sprawdzian to większa praca pisemna obejmująca szerszy zakres materiału, na przykład cały dział. Taki test powinien trwać przynajmniej jedną lekcję, czyli około 45 minut.

Kluczowe jest to, że uczniowie nie mogą być nim zaskoczeni. Muszą wcześniej znać zakres materiału, a sam sprawdzian powinien być zapowiedziany co najmniej tydzień wcześniej. Termin ustala się wspólnie z klasą.

Istnieją też konkretne limity, jakie rekomenduje MEN. W tygodniu mogą odbyć się maksymalnie trzy sprawdziany, a jednego dnia tylko jeden.

Prawo do poprawy i obowiązki ucznia

Uczeń, który otrzyma słabą ocenę, ma prawo ją poprawić. Dotyczy to ocen niedostatecznych i dopuszczających. Taka poprawa jest możliwa tylko raz i powinna nastąpić w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyniku.

Z drugiej strony regulamin jasno wskazuje obowiązki uczniów. Powinni oni przygotować się do sprawdzianu, powtórzyć materiał i przynieść potrzebne rzeczy. W trakcie pisania pracy obowiązuje samodzielność i zakaz przeszkadzania innym.

Jeśli uczeń nie pojawi się na sprawdzianie, musi napisać go w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły. Brak zaliczenia w tym terminie może skończyć się oceną niedostateczną.

Nauczyciele też mają swoje zasady

Regulamin nie dotyczy tylko uczniów. Nauczyciele również muszą się do niego stosować. Mogą sami zdecydować o formie sprawdzianu, ale mają obowiązek przestrzegania ustalonych limitów i terminów.

Powinni zapowiadać prace z wyprzedzeniem, wpisywać je do dziennika oraz przeprowadzać lekcję powtórzeniową przed testem. Po sprawdzeniu prac nauczyciel powinien omówić wyniki i wskazać najczęstsze błędy.

Ma też prawo przerwać sprawdzian i odebrać pracę uczniowi, który łamie zasady, na przykład ściąga lub przeszkadza innym.

Ile kartkówek może być w szkole w tygodniu? Przepisy MEN są jasne

Kartkówka to krótsza forma sprawdzania wiedzy. Obejmuje materiał z maksymalnie trzech ostatnich lekcji i trwa nie dłużej niż 30 minut.

Również tutaj obowiązują limity. Uczniowie mogą mieć tylko jedną kartkówkę dziennie. Co istotne, nie powinna się ona odbywać tego samego dnia co sprawdzian.

Podobnie jak większe testy, kartkówki także powinny być zapowiedziane i wpisane do dziennika.

Źródło: GOV.PL, Dziennik.pl

Nadchodzi weekend ze zmianą czasu. Czy to z 21 na 22 marca przestawimy zegarki?
Nadchodzi weekend ze zmianą czasu. Czy to z 21 na 22 marca przestawimy zegarki?
Źródło: dziennik.pl
