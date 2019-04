Szkoda wyrządzona przez dziecko na terenie zakładu pracy

Dziecko na terenie zakładu pracy. Kto odpowiada za powstałe szkody?

Od kilku dni trwa strajk nauczycieli, przez co znaczna liczba placówek oświaty jest zamknięta. Wielu rodziców staje przed problemem – co w tym czasie zrobić ze swoją pociechą?

Nie zawsze bowiem możliwe jest wzięcie urlopu w pracy. Wypoczynkowy na ogół musi być wcześniej zgłoszony pracodawcy (np. w planie urlopowym), zaś urlop na żądanie przysługuje w skali 4 dni w roku. Istnieje ryzyko, że znajdzie się grupa pracowników, która już zdążyła go wykorzystać. Mogą się również zdarzyć sytuacje, gdy obecność rodzica w pracy będzie konieczna, np. z uwagi na ważne zadania.

Jednym z rozwiązań jest zabranie ze sobą dziecka do pracy. Kodeks pracy nie reguluje tej kwestii. Wszystko będzie zatem zależne od woli pracodawcy czy przepisów wewnętrznych danego zakładu pracy (np. regulamin pracy). Należy pamiętać również, iż nie każde miejsce pracy będzie stwarzało warunki na przyprowadzenie ze sobą swojej pociechy. Ciężko sobie wyobrazić bowiem, że plac budowy będzie dla takich osób bezpiecznym środowiskiem.

Załóżmy jednak, że zostały spełnione wszystkie warunki i niestety dojdzie do wyrządzenia szkody z udziałem dziecka. Kto w takim wypadku ponosi odpowiedzialność?

Szkoda wyrządzona przez dziecko

Najpierw rozważmy sytuację, w której to dziecko było sprawcą szkody (np. podczas zabawy zniszczyło sprzęt biurowy). Zakres odpowiedzialności będzie się różnił w zależności od wieku naszej pociechy.

Zgodnie z treścią art. 426 Kodeksu cywilnego „małoletni który nie ukończył 13 lat nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę”.

- W takim przypadku zatem dziecko nie będzie ponosiło odpowiedzialności, zaś obciążać będzie ona tego, kto był zobowiązany do nadzoru nad dzieckiem – wskazuje adwokat Natalia Serwińska z kancelarii WAW. - Jednak również i ta odpowiedzialność będzie wyłączona, jeśli osoba zobowiązana do nadzoru uczyniła zadość takiemu wymogowi lub gdyby szkoda ta powstała nawet przy starannym wykonywaniu nadzoru. Generalnie zatem w przypadku wyrządzenia szkody przez dziecko do lat 13 w zakładzie pracy, to rodzic będący pracownikiem zakładu powinien ją pokryć – kwituje Natalia Serwińska.

To rodzic będzie musiał wykazać, że uczynił zadość obowiązkowi nadzoru, tzn. że starannie pilnował swojego dziecka i zrobił wszystko, aby zapobiec szkodzie.

Co jednak w sytuacji, gdy dziecko przekroczyło granicę 13. roku życia? Będzie ono wówczas odpowiadało na zasadach ogólnych za swoje działanie, tak jak dorosły.

Pracodawca będzie zatem musiał wykazać winę w zachowaniu sprawcy szkody (dziecka) oraz, że właśnie w jego wyniku doszło do powstania szkody (tzw. adekwatny związek przyczynowy).