Wynagrodzenie za czas strajku - co na to prawo?

Czy nauczyciele dostaną wypłatę za czas strajku?

Według Związku Nauczycielstwa Polskiego w strajku pracowników oświaty bierze udział ok. 74,29 proc. szkół i przedszkoli. Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej - 48,5 proc. Zasadnicze pytanie w związku z tym brzmi: czy należy im się wynagrodzenie za czas strajku?

Kwestię tę reguluje art. 23 ust. 2 z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. 1991 nr 55 poz. 236) zgodnie z którym „w okresie strajku zorganizowanego zgodnie z przepisami ustawy pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Okres przerwy w wykonywaniu pracy wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy”.

reklama reklama



Z powyższej normy jednoznacznie wynika, że nauczycielom wynagrodzenie za czas strajku nie przysługuje. Pensja powinna być zatem obniżona o okres, przez który pracownik pracy nie wykonuje.

Polecamy produkt: Potrącenia komornicze i administracyjne z wynagrodzeń

Stanowisko takie potwierdziła również podczas środowej konferencji minister Zalewska - Odwołuję do informacji, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, która jednoznacznie na ten temat się wypowiedziała. Mówię to oczywiście z dużą przykrością, bo dotyczy to nauczycieli: wynagrodzenie za czas strajku się po prostu nie należy – podkreśliła.

Z kolei wspomniana Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie w piśmie z dnia 9 kwietnia 2019 r., do którego dotarła Wirtualna Polska, przypomniała również, że udział w strajku jest dowolny. Oznacza to, że pracownicy nie mogą być zmuszani do udziału w strajku, nie może być na pracownikach wywierana żadna presja w tym względzie. Jednocześnie jednak pracownicy, którzy decydują się na udział w strajku, muszą liczyć się z konsekwencjami w postaci prawa do wynagrodzenia za czas strajku. Tym samym działania polegające na wypłacie wynagrodzenia za czas strajku pracownikom uczestniczącym w strajku lub też zmierzające do obejścia przepisu, który nie przewiduje prawa do wynagrodzenia za czas strajku, należałoby uznać za działania niezgodne z prawem – czytamy.

Zobacz także: Czy nauczycielom należy się wynagrodzenie za strajk?

Co teraz czeka nauczycieli?

Zgodnie z art. 39 ust. 3 z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 1982 Nr 3 poz. 19) wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie „z góry”.

Natomiast w Kodeksie pracy jest wprost wskazane, że wynagrodzenie przysługuje za wykonaną pracę. W związku z czym powstaje problem ewentualnego zwrotu wypłaconego "z góry” pracownikowi, który przystąpił do strajku. Konstrukcja wynagrodzenia „z góry” oznacza bowiem wypłatę wynagrodzenia pod warunkiem, że pracownik będzie świadczył pracę.