Świadczenie honorowe dla 100-latków 2019 - dodatek do emerytury i renty

Świadczenie honorowe dla 100-latków

Świadczenie honorowe dla 100-latków to świadczenie dla osoby, która ukończyła 100 lat życia, przyznawane przez Prezesa ZUS z urzędu dla osób pobierających świadczenia z ZUS lub na wniosek dla osób niepobierających żadnych świadczeń z ZUS.

Prezes ZUS przyznaje świadczenia na podstawie upoważnienia zawartego w art. 83 ustawy o emeryturach i rentach z FUS:

reklama reklama



Art. 83. [Uprawnienia Prezesa ZUS] 1. Ubezpieczonym oraz pozostałym po nich członkom rodziny, którzy wskutek szczególnych okoliczności nie spełniają warunków wymaganych w ustawie do uzyskania prawa do emerytury lub renty, nie mogą – ze względu na całkowitą niezdolność do pracy lub wiek – podjąć pracy lub działalności objętej ubezpieczeniem społecznym i nie mają niezbędnych środków utrzymania, Prezes Zakładu może przyznać w drodze wyjątku świadczenia w wysokości nieprzekraczającej odpowiednich świadczeń przewidzianych w ustawie.

Świadczenia przewidziane w trybie art. 83 finansowane są z budżetu państwa.

Polecamy: Pracownicze plany kapitałowe. Nowe obowiązki pracodawców i płatników.

Polecamy: PPK dla pracownika

Kwota świadczenia honorowego

Świadczenie honorowe należy się każdemu 100-latkowi w tej samej wysokości. Nie ma przy tym znaczenia, jak przy obliczaniu wysokości „normalnej” emerytury, staż ubezpieczeniowy oraz wysokość zgromadzonego kapitału. Świadczenie honorowe nie zastępuje dotychczas pobieranej emerytury/renty, lecz stanowi do niej dodatek. Wpływa bardzo korzystnie na sytuację życiową osoby starszej, która zwykle wymaga opieki i leczenia.

Sprawdź: Ile osób pobiera świadczenie honorowe z ZUS dla 100-latków?

Świadczenie honorowe wynosi tyle, co aktualna kwota bazowa. W świetle art. 19 ustawy o emeryturach i rentach z FUS kwota bazowa wynosi 100% przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, w poprzednim roku kalendarzowym.

Kwotę bazową ustala się w każdym roku kalendarzowym i obowiązuje od 1 marca do końca lutego następnego roku kalendarzowego.

O wysokości świadczenia honorowego można dowiedzieć się więc z ogłoszenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do 7 roboczego dnia lutego każdego roku podaje kwotę bazową, o której mowa w art. 19 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.