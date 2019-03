Emerytura plus czyli trzynasta emerytura i renta od 1 maja 2019 r.

Program Emerytura plus

Projekt ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. z dnia 5 marca 2019 r. określa zasady nabycia prawa do tzw. trzynastej emerytury/renty oraz jej wypłaty. Ustawa przewiduje wypłatę trzynastki w 2019 r., jednak Premier Mateusz Morawiecki zapewnia, że wypłata będzie kontynuowana w kolejnych latach, jeśli wyborcy zaufają partii i przedłużą jej mandat do rządzenia. Celem programu Emerytura plus ma być pomoc finansowa emerytom i rencistom oraz zmniejszenie różnic majątkowych w społeczeństwie.

Trzynasta emerytura, renta i inne świadczenia - wyliczenie

Projekt ustawy wylicza aż 16 świadczeń, których pobieranie (ustalenie prawo do nich) na dzień 30 kwietnia 2019 r., uprawnia do otrzymania trzynastki. Są to emerytury i renty z systemu powszechnego, rolnicze, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych. Dokładnie wyliczenie świadczeń:

reklama reklama

Jeśli jedno ze wskazanych wyżej świadczeń na dzień 30 kwietnia jest zawieszone, trzynastka nie zostanie przyznana.

Polecamy: Pracownicze plany kapitałowe. Nowe obowiązki pracodawców i płatników - wydanie specjalne nr 2/2018