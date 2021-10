Czternasta emerytura 2022 – kiedy wypłata w przyszłym roku?

Czternasta emerytura w 2022 r.? Część emerytów i rencistów otrzyma wypłatę świadczenia w przyszłym roku.

Doręczenia elektroniczne - od kiedy?

Doręczenia elektroniczne to zmiana, która dotyczy podmiotów publicznych i niepublicznych. Od kiedy nowe obowiązki obejmą poszczególne grupy?

Kiedy jest Black Friday w 2021 r.?

Kiedy jest Black Friday w 2021 r.? Jak korzystać z wyprzedaży? Na co uważać? Jakie prawa przysługują konsumentom?

Adam Bodnar o polexicie i kryzysie na granicy [PODCAST]

Adam Bodnar w rozmowie z Martą Zdanowską wypowiada się o polexicie i kryzysie na granicy. Jak Komisja Europejska może zareagować na wyrok TK? Czy możliwy jest polexit? Co z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej?

Pierwsze oferty publiczne - na co uważać?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów radzi jak inwestować w spółki debiutujące na giełdzie, czyli pierwsze oferty publiczne (IPO).

Groszowe emerytury - ZUS mniej obciążony

Groszowe emerytury nie będą już tak bardzo obciążać ZUS. Czego mają dotyczyć planowane zmiany?

Propozycje ugodowe banków – na co zwrócić uwagę?

Propozycje, z którymi obecnie wychodzą banki do kredytobiorców banki są znacznie zróżnicowane. Jak ocenić ich realną wartość?Od czego zacząć?

Spłaszczenie struktury sądów - reforma wymiaru sprawiedliwości

Spłaszczenie struktury sądów zakłada reforma wymiaru sprawiedliwości. Na czym miałyby polegać zmiany?

Konto dla dziecka wykorzystywane do uchylania się od alimentów?

Konto dla dziecka bez jego zgody może założyć rodzic, mający zaległości alimentacyjne. Na problem możliwego wykorzystywania rachunku do uchylania się od obowiązku alimentacyjnego zwrócono uwagę w jednej z interpelacji poselskich.

Koroner w Polsce – zmiany

Koroner w Polsce? Wprowadzenie nowej instytucji zakłada projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

500 plus z podwyżką? Polacy podzieleni [BADANIE]

500 plus z podwyżką? Najwięcej zwolenników tego rozwiązania jest wśród samych beneficjentów świadczenia.

500 plus - ZUS przyjmie wniosek online

Wniosek o "500 plus" złożymy tylko online, a obsługą programu zajmie się ZUS. Zmiany będą wprowadzane stopniowo.

Wszystkich Świętych 2021 - co z cmentarzami?

We Wszystkich Świętych, czyli 1 listopada 2021 r. cmentarze będą otwarte. Tak wynika z zapowiedzi ministra zdrowia.

Dodatek pielęgnacyjny z ZUS - dla kogo?

Dodatek pielęgnacyjny wypłaca ZUS. Dla kogo przewidziano ten rodzaj wsparcia? Czym dodatek pielęgnacyjny różni się od zasiłku pielęgnacyjnego?

Spoofing – co to jest i jak się chronić?

Spoofing to nowa metoda oszustów, którzy wyłudzają dane wrażliwe czy pieniądze. Co to oznacza w praktyce? Na co powinniśmy uważać?

Czternasta emerytura z KRUS w 2021 r.

„Czternasta emerytura”, czyli kolejne w 2021 r. dodatkowe roczne świadczenie dla emerytów i rencistów zostanie wypłacona przez KRUS w terminach płatności świadczeń.

Obowiązki organizatora stażu i opiekuna stażysty

Jakie obowiązki względem stażysty ma organizator stażu, a jakie opiekun? Na jakiej podstawie odbywa się staż?

Liczba pracujących rośnie - dane ZUS

O wzroście liczby osób pracujących poinformowała PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Jakie są dane?

Kryterium dochodowe do zasiłku rodzinnego 2021/2022

Kryterium dochodowe do zasiłku rodzinnego w okresie 2021/2022 nie zmieni się. Ile obecnie wynosi? Kiedy może wzrosnąć?

Z życia dewelopera: Nowy pomysł czy tylko wymysł ustawodawcy – zmiany w umowie rezerwacyjnej

Umowy rezerwacyjne w praktyce obrotu nieruchomości funkcjonują od lat i cieszą się zainteresowaniem zarówno ze strony deweloperów jak i potencjalnych nabywców nieruchomości. Na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych można bowiem oszacować czy dana inwestycja spotka się z zainteresowaniem klientów, doprecyzować decyzję o zakresie realizowanej inwestycji i zaplanować poszczególne etapy budowy. Zaś, ze strony klienta umowa rezerwacyjna pozwala na skonkretyzowanie decyzji o zakupie danego lokalu lub rozpoczęcie niezbędnych procedur do jego finasowania.

Czternasta emerytura - kto dostanie?

Czternastą emeryturę otrzyma wkrótce większość emerytów i rencistów. Jakie trzeba spełnić warunki, aby otrzymać świadczenie?

Zasiłek chorobowy 2022 - jakie zmiany?

Zasiłek chorobowy w 2022 r. czeka kilka ważnych zmian. Czego dotyczą? Od kiedy będą obowiązywały nowe przepisy?

Rodzinny kapitał opiekuńczy - pytania i odpowiedzi MRiPS

Rodzinny kapitał opiekuńczy - pytania i odpowiedzi. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej udzieliło odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania na temat rodzinnego kapitału opiekuńczego.

Podwyżka 500 plus? Powodem inflacja

Podwyżka 500 plus? Wśród respondentów pobierających świadczenie 500 plus 70 proc. opowiada się za jego wzrostem. Najczęściej twierdzą, że powinien on być większy o około 20 proc., a głównym powodem podwyżki jest inflacja – wynika z najnowszego badania.

Kara za brak dowodu tożsamości lub paszportu a prawo UE

Kara za brak dowodu tożsamości lub paszportu. Państwo członkowskie UE może zobowiązać swoich obywateli, pod groźbą kary, do posiadania przy sobie ważnego dowodu tożsamości lub paszportu, gdy podróżują do innego państwa członkowskiego, niezależnie od używanego środka transportu i trasy. O ile prawo Unii nie stoi na przeszkodzie temu, by nałożona sankcja miała charakter karny, o tyle stoi ono na przeszkodzie sankcjom nieproporcjonalnym, takim jak grzywna wynosząca 20% średniego miesięcznego dochodu netto sprawcy. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 6 października 2021 r.