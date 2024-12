Nie będzie Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE). Zdaniem resortu cyfryzacji, CIE nie przyniesie oczekiwanych korzyści. Jest projekt ustawy. Czy brak CIE zmieni stan bieżący w zakresie informacji emerytalnej?

W piątek, 20 grudnia 2024 r. do uzgodnień i opiniowania trafił projekt ustawy o uchyleniu ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej. Za pośrednictwem Centralnej Informacji Emerytalnej użytkownicy mieli mieć dostęp m.in. do informacji poglądowej o stanie oszczędności emerytalnych, a także o wysokości przyszłych świadczeń.

Nie będzie Centralnej Informacji Emerytalnej

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej wprowadziła rozwiązania, które miały poprawić świadomość emerytalną obywateli, a także zachęcić do efektywnego oszczędzania na przyszłość. W ocenie resortu cyfryzacji – rozwiązania zaproponowane w ustawie nie zapewnią kompleksowej realizacji założonego celu. Ministerstwo cyfryzacji rekomenduje rezygnację z budowy Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE) oraz uchylenie ustawy o CIE. Ocena efektywności kosztowej budowy CIE wykazała, że generuje ona bardzo wysokie koszty w stosunku do ewentualnych spodziewanych korzyści. Proponowane rozwiązanie jest uzasadnione ograniczaniem wydatków z budżetu państwa – napisano w OSR do projektu.

Czy brak CIE zmieni stan bieżący w zakresie informacji emerytalnej?

W uzasadnieniu do projektu wskazano, że ponowna ocena efektywności kosztowej projektu Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE) wskazała, że planowane wydatki poniesione z budżetu państwa na realizację CIE nie przyniosą oczekiwanych korzyści, a potencjalne korzyści dla obywateli wydają się niewystarczające, gdyż poziom partycypacji w dobrowolnych formach ubezpieczeń emerytalnych jest dość niski. Podkreślono, że wprowadzenie tego aktu prawnego w życie nie zmienia stanu bieżącego w zakresie informacji emerytalnej, gdyż rozwiązania planowane do wdrożenia ustawą o Centralnej Informacji Emerytalnej nie zostały jeszcze wdrożone i udostępnione. Dodano, że informacje o dostępnych sposobach oszczędzania na emeryturę mogą być publikowane na stronach ZUS/KRUS, gov.pl, KNF czy innych instytucji bez konieczności budowy systemu CIE. Przypomniano także, że już teraz istnieją rozwiązania dostarczane przez ZUS i PPK, które udostępniają dane o oszczędnościach emerytalnych z wiodących programów i są adresowane do zdecydowanej większości odbiorców usług cyfrowych. Projekt zakłada wejście w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.