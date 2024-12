Świadczenie wspierające 2025 r. Dla kogo? Co się zmieni w 2025 r.? Jak uzyskać świadczenie wspierające? Które osoby będą mogły wystąpić o świadczenie wspierające? Co z waloryzacją świadczenia wspierającego w 2025 r.?

Świadczenie wspierające obowiązuje od 1 stycznia 2024 r. Przyznawane jest niezależnie od dochodów. Przyznawane jest także niezależnie od innych form wsparcia, które otrzymuje dana osoba z niepełnosprawnościami. W 2025 r. zmieni się – ulegnie rozszerzeniu – grupa, która będzie mogła wnioskować o przyznanie tego świadczenia.

Świadczenie wspierające 2025 r. Dla kogo?

Świadczenie wspierające przysługuje pełnoletnim osobom niepełnosprawnym. Prawo do tego świadczenia uzależnione jest od decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Przed wystąpieniem z wnioskiem o świadczenie wspierające, należy wystąpić z wnioskiem do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia. Wniosek ten można złożyć bezpośrednio w wojewódzkim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, wydającym decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, za pośrednictwem powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności lub drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Emp@tia. Po otrzymaniu decyzji można złożyć wniosek o świadczenie wspierające. Wniosek do ZUS można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez PUE ZUS, portal Emp@tia lub poprzez bankowość elektroniczną.

Świadczenie wspierające 2025 r. Co się zmieni?

Od 2024 r. o świadczenie wspierające mogły ubiegać się osoby, które miały określoną potrzebę wsparcia na poziomie od 87 pkt do 100 pkt. Od 1 stycznia 2025 r. z wnioskiem o świadczenie wspierające będą mogły wystąpić osoby, których potrzeba wsparcia została określona na poziomie od 78 pkt do 86 pkt. W 2026 r. zaś, o świadczenie będą mogły wystąpić osoby z określoną potrzebą wsparcia od 70 do 77 pkt.

Ważne Harmonogram nie dotyczy osób z niepełnosprawnością, na które ich opiekunowie 1 stycznia 2024 r. lub później pobierali z organu gminy świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna. Takie osoby będą mogły ubiegać się o przyznanie świadczenia wspierającego już w 2024 r., jeśli w decyzji o poziomie potrzeby wsparcia uzyskały co najmniej 70 punktów.

Świadczenie wspierające 2025 r.: wysokość

Wysokość świadczenia wspierającego powiązana jest z wysokością renty socjalnej. Oznacza to, że od 1 marca 2025 r. ulegnie zmianie. Obecnie nie jest jeszcze znany oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2025 r. Do 28 lutego 2025 r. renta socjalna wynosi 1780,96 zł. Świadczenie to – w zależności od przyznanego poziomu potrzeby wsparcia – może wynosić od 40 proc. renty socjalnej, czyli od 713 zł do 220 proc. renty socjalnej, czyli do 3919 zł. Aktualnie świadczenie wspierające wynosi: