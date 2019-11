PPK – kto w 2020 roku będzie miał obowiązek przystąpienia do programu?

W większości przypadków są to podmioty, które obecnie już naliczają i pobierają wpłaty oraz odprowadzają je do wybranej instytucji finansowej. W tych podmiotach PPK zostały już wdrożone i mamy za sobą pierwsze tygodnie ich funkcjonowania, poprzedzone długim procesem przygotowań, w tym analiz oraz dostosowywania licznych procesów i procedur. Jak zawsze w tak dużych i zakrojonych na szeroką skalę przedsięwzięciach, doświadczenia z etapu wdrożenia sprzyjają tworzeniu praktyk rynkowych, które będą wykorzystywane przez podmioty zobowiązane do stosowania ustawy w kolejnych etapach.

Polecamy: Pracownicze plany kapitałowe. Nowe obowiązki pracodawców i płatników

reklama reklama



PPK - podmioty objęte ustawą od 1 stycznia 2020 roku

I tak podmioty, zatrudniające co najmniej 50 osób zatrudnionych (stan zatrudnienia naliczamy, jak w przypadku I tury, również z półrocznym przesunięciem, a więc na dzień 30 czerwca 2019 roku) zostaną objęte ustawą od 1 stycznia 2020 roku i będą miały czas na zawarcie umowy o zarządzanie do 24 kwietnia 2020 roku oraz umowy o prowadzenie PPK do 11 maja 2020 roku.

PPK - podmioty objęte ustawą od 1 lipca 2020 roku

Kolejna tura, objęta obowiązkiem od 1 lipca 2020 roku, to podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób (wg stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2019 roku). Dla tej grupy podmiotów maksymalnym terminem na zawarcie umowy o zarządzanie jest 27października 2020 roku a 10 listopada 2020 roku jest maksymalnym terminem na podpisanie umowy o prowadzenie.

Należy pamiętać, że program jest obowiązkowy dla wszystkich podmiotów zatrudniających. Wyjątki określone w ustawie umożliwiają pod pewnymi warunkami zwolnienie z obowiązku utworzenia PPK, z takiego zwolnienia mogą skorzystać np. podmioty, które mają wdrożony program PPE.

Dobrowolne lub automatyczne przystąpienie do PPK

Osobom zatrudnionym zagwarantowano dobrowolność uczestnictwa w programie, jednak dla osób w wieku między 18. a 55. rokiem życia będzie obowiązywał automatyczny zapis. Równocześnie, każdej osobie zatrudnionej zagwarantowano możliwość swobodnej rezygnacji z dokonywania wpłat w dowolnym momencie. Osoby w wieku pomiędzy 55. a 70. rokiem życia przystępują do programu wyłącznie na swój wniosek. W każdej chwili osoba zatrudniona, która złożyła deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat, może ponownie przekazywać wpłaty do PPK po złożeniu stosownego wniosku.

Przygotowania do wdrożenia programu PPK

Bazując na doświadczeniach podmiotów z pierwszej tury wiemy już, że warto rozpocząć przygotowania do wdrożenia programu PPK możliwe jak najwcześniej To podpowiedź dla kolejnych grup obejmowanych w latach 2020 i 2021 obowiązkiem stosowania ustawy, wynikająca z doświadczeń największych podmiotów. Sam wybór instytucji finansowej zgodnie art. 7 powinien być poprzedzony konsultacjami z zakładową organizacją związkową lub w przypadku jej braku,

z reprezentacją osób zatrudnionych. Dobrze też dokonanie wyboru przez reprezentację załogi poprzedzić sprawną akcją informacyjną – o co prawdopodobnie w mniejszych firmach będzie łatwiej, ale nie warto z tym zwlekać. Należy też przewidzieć czas i koszty związane z adaptacją systemów wspomagających zarządzanie i funkcjonowanie np. systemu kadrowo-płacowego. Sam proces wyboru instytucji finansowej oraz uzgodnień szczegółów może zająć kilka tygodni. Warto zadbać o to, by z dniem objęcia przepisami ustawy być już przygotowanym podmiotem zatrudniającym.

Polecamy serwis: Emerytury