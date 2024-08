Nauczyciele mogą już składać wnioski o to świadczenie. Będzie przysługiwało im już od najbliższego roku szkolnego 2024/2025

Już w sierpniu nauczyciele mogą składać wnioski o to świadczenie. Będzie przysługiwało od nowego roku szkolnego 2024/2025. Choć jest zapowiadane jako korzystne dla nauczycieli, to budzi wiele wątpliwości i prognozuje się, że niewielu nauczycieli zdecyduje się z niego skorzystać.

Emerytura stażowa dla nauczycieli od września 2024 roku

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, od września 2024 r. nauczyciele będą mieli możliwość rozwiązania stosunku pracy i przejścia na emeryturę po osiągnięciu niższego wieku, niż pozostałe osoby podlegające regulacjom ustawy emerytalnej (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Do świadczenia, nazywanego emeryturą stażową, będą uprawnione osoby, które:

rozwiążą stosunek pracy na swój wniosek albo dojdzie do jego rozwiązania lub jego wygaśnięcia np. z powodu likwidacji szkoły czy też z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania nauczyciela w stanie nieczynnym,

rozpoczęły przed 1 stycznia 1999 r. faktyczne wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela , wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego,

mają okres składkowy, który wynosi co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat faktycznego wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego (z wyjątkiem nauczyciela szkoły za granicą), w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,

nie mają prawa do przejścia na emeryturę bez względu na wiek na podstawie przepisów Karty Nauczyciela,

będą miały prawo do emerytury, której wysokość nie jest niższa niż kwota najniższej emerytury.

Wniosek o emeryturę stażową trzeba złożyć przed osiągnięciem wieku emerytalnego

Warto zwrócić uwagę na to, że warunki przejścia na emeryturę stażową nauczycieli są takie same dla kobiet i mężczyzn. Od 1 września 2024 r. na emeryturę stażową będą mogli przejść nauczyciele, którzy przed tym dniem ukończyli co najmniej 58 lat, czyli urodzeni przed 1 września 1966 r. W dalszej kolejności będą to:

od 1 września 2025 r. - nauczyciele, którzy przed tym dniem ukończyli co najmniej 56 lat, czyli urodzeni po 31 sierpnia 1966 r., a przed 1 września 1969 r.;

od 1 września 2026 r. – nauczyciele, którzy w tym dniu będę mieli ukończone 57 lat oraz młodsi (pod pewnymi warunkami), czyli urodzeni po 31 sierpnia 1969 r.

Wniosek o emeryturę stażową trzeba złożyć przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, a prawo do niej nie ustaje w związku z osiągnięciem tego wieku. Wnioski o emeryturę od 1 września 2024 r. mogą być składane już w sierpniu 2024 r. Wysokość tej emerytury ZUS obliczy, dzieląc podstawę jej obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na tę emeryturę danego ubezpieczonego.