Jest niespodzianka dla emerytów. ZUS ma nowy termin wypłaty trzynastek

W tym roku trzynasta emerytura ponownie trafia do milionów seniorów i rencistów, ale tym razem z ważną zmianą – ze względu na Wielkanoc w ZUS przesunięto jeden z terminów wypłaty. Sprawdź, kto dostanie „trzynastkę”, ile wyniesie dodatkowe świadczenie i dlaczego niektórzy mogą otrzymać je wcześniej niż zwykle.

W 2025 roku trzynasta emerytura trafi do uprawnionych świadczeniobiorców w standardowych terminach – z pewnym wyjątkiem. Ze względu na przypadające 20 kwietnia Święta Wielkanocne, ZUS przesunął wypłatę dla tej grupy na piątek, 18 kwietnia. To oznacza, że pieniądze dotrą wcześniej, co dla wielu seniorów będzie znacznym ułatwieniem przed świątecznymi wydatkami. „Trzynastkę” otrzymają osoby mające prawo do długoterminowych świadczeń na dzień 31 marca, a jej wysokość wynosi 1878,91 zł brutto. Warto pamiętać, że dodatek ten jest wolny od komornika i przysługuje tylko raz – nawet jeśli ktoś pobiera kilka świadczeń.

Kto ma prawo do trzynastej emerytury w 2025 roku?

Aby otrzymać „trzynastkę”, trzeba mieć prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych na dzień 31 marca 2025 r.. Dotyczy to m.in.:

emerytury (w tym pomostowej, kapitałowej i częściowej),

rent z tytułu niezdolności do pracy, rent wypadkowych, wojskowych i szkoleniowych,

rent socjalnych i rodzinnych,

świadczeń przedemerytalnych i kompensacyjnych,

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,

świadczenia dla cywilnych niewidomych ofiar wojny.

Uwaga: osoby, które mają zawieszone świadczenia na 31 marca, nie otrzymają trzynastki. Także ci, którzy pobierają kilka świadczeń, dostaną tylko jedno dodatkowe świadczenie.

Ile wynosi trzynasta emerytura w 2025 roku?

W tym roku wysokość „trzynastki” to 1878,91 zł brutto, co odpowiada minimalnej emeryturze obowiązującej od 1 marca 2025 roku. Z tej kwoty ZUS potrąci:

9% składki zdrowotnej ,

, 12% zaliczki na podatek dochodowy.

Jeśli Twój roczny dochód nie przekracza 30 000 zł, możesz uniknąć podatku, składając w ZUS wniosek EPD-21. Pozwoli to otrzymać pełniejszą kwotę netto.

Nowy termin wypłaty trzynastek: 18 kwietnia zamiast 20 kwietnia

ZUS realizuje wypłaty emerytur w siedmiu stałych terminach w miesiącu: 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia miesiąca. W kwietniu 2025 roku, ze względu na Święta Wielkanocne, zaszła istotna zmiana dla osób, którym wypłaty przypadają na 20 kwietnia (niedziela, Wielkanoc). Przelew trzynastej emerytury w tym przypadku zostanie zrealizowany wcześniej – w piątek, 18 kwietnia. To dobra wiadomość – pieniądze dotrą przed świętami.

Pozostałe terminy wypłat z ZUS to:

1 kwietnia (wtorek) – bez zmian,

5 i 6 kwietnia (sobota/niedziela) – wypłata 4 kwietnia (piątek),

10 i 15 kwietnia – bez zmian,

25 kwietnia – bez zmian.

Dodatkowo, świadczenia przedemerytalne wypłacane 1 maja trafią do odbiorców jeszcze przed długim weekendem majowym. „Pierwszego maja wypłacane są świadczenia przedemerytalne bądź zasiłki przedemerytalne. Także te pieniądze trafią do odbiorców przed tym dniem, który jest wolny od pracy” - wyjaśnia ekspertka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Aneta Adamiak z Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych w centrali ZUS.

Ważne Ze względu na przypadającą 20 kwietnia Wielkanoc, ZUS przesunął termin jednej z wypłat – osoby otrzymujące świadczenie tego dnia dostaną je wcześniej, bo już w piątek, 18 kwietnia.

ZUS apeluje: załóż konto bankowe

Wciąż istnieje grupa osób, które otrzymują świadczenia tradycyjną pocztą. ZUS apeluje do takich seniorów o założenie kont bankowych ze względów bezpieczeństwa. Świadczenia przekazywane bezpośrednio na konto są bardziej bezpieczne i wygodne w obsłudze.

„Ciągle jeszcze są osoby, którym świadczenia przynosi listonosz. Apelujemy do nich, aby zdecydowały się, dla własnego bezpieczeństwa, na założenie kont bankowych” - mówi Aneta Adamiak.

Trzynastka bez potrąceń komorniczych

Trzynastka w 2025 roku, podobnie jak w poprzednich latach, jest wolna od potrąceń i egzekucji komorniczych. To oznacza, że w całości trafia na konto emeryta, co stanowi duże wsparcie dla osób zadłużonych.

Ważne Co w przypadku renty rodzinnej? Jeśli do jednej renty rodzinnej uprawnionych jest kilka osób (np. wdowa i dziecko), trzynasta emerytura zostanie podzielona proporcjonalnie między nich. Świadczenie przysługuje tylko jedno – niezależnie od liczby uprawnionych.

Warto też wiedzieć, że w przypadku gdy świadczenia wypłaca np. ZUS i KRUS, to trzynastą emeryturę wypłaci ZUS – to on jest głównym organem odpowiedzialnym za realizację tych wypłat.

Podstawa prawna trzynastej emerytury

Podstawą do wypłaty trzynastej emerytury jest ustawa z 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dziennik Ustaw z 2020 r. poz. 321). Wcześniejsze regulacje obejmowały jedynie jednorazowe świadczenia, jednak od 2020 roku mają one charakter cykliczny i coroczny.