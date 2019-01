Odśnieżanie dachu - obowiązki i kary

Obowiązek odśnieżania dachu

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego powinien zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Taki obowiązek wynika z ustawy Prawo budowlane.

reklama reklama

Gdy budynek jest przedmiotem współwłasności, to obowiązek ten powinien spoczywać na wszystkich współwłaścicielach łącznie. Jednak „w sytuacji, gdy z mocy przepisów prawa budowlanego obowiązek utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym ciąży na współwłaścicielach obiektu, a pomiędzy współwłaścicielami zawarta została ugoda sądowa o podziale obiektu do użytkowania, organ administracji orzekając o obowiązku utrzymania w należytym stanie technicznym określonej części obiektu, pozostającej w wyłącznym użytkowaniu jednego współwłaściciela może skierować wydawane w drodze decyzji nakazy wyłącznie do tego współwłaściciela”. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 14 maja 1996 r. (sygn. SA/Wr 2096/95). Ponadto sąd stwierdził, iż w postępowaniu takim organ obowiązany jest zapewnić udział pozostałym współwłaścicielom w trybie art. 61 par. 4 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przypomina, iż „w szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu oraz elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku”.

Jakie kary?

Właściciel lub zarządca nieruchomości, który nie spełnia obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art. 91a ustawy Prawo budowlane).