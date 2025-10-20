REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy urzędowe » Gmina » Nieruchomości » Możesz to zrobić na swojej działce do końca lutego 2026 - potem wchodzą ograniczenia

Możesz to zrobić na swojej działce do końca lutego 2026 - potem wchodzą ograniczenia

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 października 2025, 06:05
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
wycinka drzew, ochrona zwierząt, ochrona gatunkowa, usuwania drzew i krzewów, ograniczenia
Możesz to zrobić na swojej działce do końca lutego 2026 - potem wchodzą ograniczenia
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Jak doskonale wiemy, prawo własności nie zawsze oznacza dowolność i pełną swobodę działania, nawet na swoim własnym terenie. Przepisy wprowadzają liczne ograniczenia, w których trudno się odnaleźć. Tak jest i w omawianym poniżej przypadku wykonywania specyficznych prac na własnej działce.

rozwiń >

Terminowe ograniczenia w wycince drzew i krzewów

Usuwanie drzew i krzewów jest obwarowane licznymi przepisami, także tych znajdujących się na działce stanowiącej naszą własność. Nie można tego czynić dowolnie. Zasady wycinki drzew i krzewów są uregulowane w ustawie o ochronie przyrody, natomiast wiele mówi się także o zakazie wycinki drzew w okresie lęgowym ptaków. Czy tak jest naprawdę? Okazuje się, że przepisy są bardziej szczegółowe i skomplikowane w tym zakresie. Znajdują się one w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Znaczenie ma okres od 16 października do końca lutego następnego roku, bowiem w nim obowiązują pewne odstępstwa od ogólnych zasad, mających znaczenie dla wycinki drzew i usuwania krzewów, a niekiedy także ich cięć pielęgnacyjnych.

REKLAMA

REKLAMA

KALENDARZ INFOR NA 2026 ROK

Jakie są ogólne zasady związane z ochroną zwierząt, na które trzeba uważać przy wycince?

Planując wycinkę drzew, trzeba uważać nie tylko ogólne zasady zgłaszania wycinki do gminy, ale i na przepisy z wyżej wymienionego rozporządzenia. Mianowicie, co do zasady zakazują one m. in. niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd (ale także mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień) w stosunku do dziko żyjących zwierząt. Zakaz niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd dotyczy także dziko żyjących ptaków. Jednocześnie rozporządzenie wprowadza wyjątki od powyższych ogólnych zasad, w których mowa właśnie o terminie od 16 października do końca lutego następnego roku. Mianowicie, w takim właśnie terminie obowiązując odstępstwa od wyżej opisanego zakazu, ale nie są one bezwarunkowe. Przy wycince drzew i krzewów oraz cięciach pielęgnacyjnych wykonywanych w okresie od 16 października do końca lutego można nie przestrzegać zakazów niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd (ale także mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień) w stosunku do dziko żyjących zwierząt, w tym ptaków, tylko jeżeli gniazda będą usuwane z budek dla ptaków i ssaków oraz gdy usuwamy ptasie gniazda z obiektów budowlanych lub terenów zieleni, ale wyłącznie gdy wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne.

Ważne

Generalnie w Polsce obowiązuje zakaz niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd ptaków. Natomiast w okresie od 16 października do końca lutego można nie przestrzegać tego zakazu, o ile usuwamy gniazda z obiektów budowlanych lub terenów zieleni, ale wyłącznie ze względów bezpieczeństwa i sanitarnych, lub gdy usuwamy je z budek dla ptaków i ssaków.

Jak jest więc naprawdę z okresowym zakazem wycinki drzew w sezonie lęgowym?

Tak naprawdę zatem, jeżeli planujemy wycinkę drzewa, ale nie ze względów bezpieczeństwa lub sanitarnych, zakaz usuwania gniazd ptaków obowiązuje cały czas. Jeżeli zaś z wymienionych względów, to można to robić bez przeszkód tylko w okresie od 16 października do końca lutego następnego roku, czyli poza umownie określonym sezonem lęgowym.

Podatki i opłaty lokalne. Podatek leśny. Podatek rolny

Skąd wynika umownie przyjęty okres lęgowy ptaków?

Okres pomiędzy 1 mara a 15 października włącznie w przestrzeni publicznej jest przyjmowany jako okres lęgowy ptaków, gdyż w rzeczywistości w tym czasie większość gatunków ptaków faktycznie ma okres lęgowy. Oczywiście dla poszczególnych gatunków, faktyczny okres lęgowy przypada w różnych fragmentach tego okresu, np. dla bielików od stycznia do lipca, wróbli od lutego lub marca do sierpnia, a jerzyków od maja do sierpnia.

REKLAMA

Co robić gdy mam żyjące na drzewie ptaki lub inne gatunki chronione?

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska podaje, że jeśli usunięcie drzewa lub krzewu nie spowoduje naruszenia zakazów wobec gatunków chronionych, to mogą one zostać wycięte także w okresie lęgowym, czyli od  marca do 15 października. To jednak oznacza tyle, że na drzewie lub krzewie, które planujemy usunąć, nie powinno się znajdować gniazdo żadnego chronionego gatunku ptaka (ale też np. siedlisko nietoperza). Ponadto GDOŚ podaje, że gdy wykonanie wycinki wiązałoby się z naruszeniem zakazów usunięcia gniazda, to wówczas możliwe jest następujące działanie:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Odstąpienie od prac;
  • Rezygnacja do czasu zakończenia okresu lęgowego, natomiast w przypadkach nie podlegających zwolnieniu (np. chcemy usunąć dane drzewo ze względów estetycznych, a nie bezpieczeństwa lub sanitarnych) pozostaje ostatnie rozwiązanie;
  • Uzyskanie stosownego, indywidualnego zezwolenia na odstępstwo od zakazów.

Jak uzyskać zezwolenie na odstępstwo od zakazu usuwania gniazd?

Zezwolenie na odstępstwo od zakazu usuwania gniazd wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska a w przypadku niektórych gatunków i szerszego zakresu planowanych czynności – Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Szczegóły w tym zakresie co do tego, który z tych organów jest właściwy w poszczególnych przypadkach, reguluje art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Najbezpieczniej, aby uniknąć kar, zakładać, że w koronach drzew znajdują się gniazda i żyją ptaki lub gatunki chronione

Jeżeli planowane do usunięcia drzewo jest na tyle nieduże, a stan listowia i korony nie jest na tyle rozbudowany, że jesteśmy w stanie stwierdzić ze stuprocentową pewnością, że na tym drzewie nie ma żadnych gniazd i nie żyją dzikie ptaki lub gatunki chronione, to tylko wówczas nie ma ryzyka. Natomiast jeżeli drzewo jest już wysokie i rozbudowane, z bogatym ulistnieniem, to najprawdopodobniej jego usunięcie wiązałoby się z naruszeniem omawianych zakazów co do ochrony ptaków i gatunków chronionych, a trudno byłoby wykluczyć obecność ptaków na takim drzewie. Dlatego wciąż bezpieczniej wykonywać czynności wycinki w okresie od 16 października do końca lutego, chociaż jak się okazuje, i tak nie można tego czynić dowolnie, a tylko ze względów bezpieczeństwa lub sanitarnych.

Co grozi za naruszenie zakazów i wycinkę drzewa, na którym były gniazda, żyły ptaki lub gatunki chronione?

Naruszenie zakazów usuwania gniazd ptaków lub gatunków chronionych jest obwarowane przepisami karnymi. Zwykłe naruszenie stanowi wykroczenie, za które grozi kara grzywny do 5.000,00 zł. Natomiast jeśli zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym będzie znacznych rozmiarów lub też szkoda w gatunkach chronionych będzie istotna, zastosowanie mogą mieć przepisy kodeksu karnego, a tam w najcięższych przypadkach grozi kara nawet 8 lat pozbawienia wolności; możliwa jest też grzywna, ale już na zasadach kodeksu karnego, zatem wymierzana w stawkach dziennych, które wahają się co do zasady od 10 do 540 stawek, a stawka dzienna waha się od 10 zł do 2.000,00 zł. Wysokość grzywny określa sąd określając wymiar tej kary, a stawka dzienna zależy od sytuacji oskarżonego.

Zachowanie przepisów odrębnych w zakresie zgłoszenia drzewa do wycinki w gminie

Oczywiście należy też pamiętać o zwykłych przepisach dotyczących wycinki drzew, to jest zgłoszeniu wycinki do gminy miejsca położenia drzewa planowanego do usunięcia, gdyż tam również przy niezachowaniu procedur, już niezwiązanych z ochroną zwierząt, grożą kary, z tym że administracyjne, i to niekiedy nawet w wysokości kilkudziesięciu tysięcy zł, w zależności od gatunku i rozmiaru nielegalnie usuniętego drzewa. To jednak już oddzielne zagadnienie na osobny artykuł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1478)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2380)

Powiązane
Mini-prohibicja tuż za rogiem – Ministerstwo Zdrowia chce poważnie ograniczyć sprzedaż alkoholu już od 1 stycznia 2026 roku
Mini-prohibicja tuż za rogiem – Ministerstwo Zdrowia chce poważnie ograniczyć sprzedaż alkoholu już od 1 stycznia 2026 roku
Kiedy zmienić opony na zimowe w 2025 – czy w tym roku to już obowiązek? Warto uważać na symbole 3PMSF oraz M+S
Kiedy zmienić opony na zimowe w 2025 – czy w tym roku to już obowiązek? Warto uważać na symbole 3PMSF oraz M+S
Skarbówka wchodzi na nasze konta i sprawdza transakcje bez nakazu jak się fiskusowi tylko podoba: STIR, DAC7 – warto wiedzieć, co to jest i jak działa
Skarbówka wchodzi na nasze konta i sprawdza transakcje bez nakazu jak się fiskusowi tylko podoba: STIR, DAC7 – warto wiedzieć, co to jest i jak działa
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Od 240 zł do 960 zł za pomoc radcy prawnego z urzędu od 1 stycznia 2026 r. Zmiany dotyczą tej grupy spraw
19 paź 2025

Radca prawny z urzędu po 1 stycznia 2026 r. weźmie za sprawy z zakresu prawa rodzinnego od 240 zł do 960 zł. Są nowe stawki kosztów pomocy prawnej. Sprawdź za co, ile zapłacisz w 2026 r.
Bon ciepłowniczy 2025: 500, 1000 albo 1750 zł. Wnioski od 3 listopada
19 paź 2025

Już 3 listopada 2025 r. gminy zaczną przyjmowanie wniosków o bony ciepłownicze za okres od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. Drugi nabór wystartuje na początku przyszłego roku. Czym jest bon ciepłowniczy i ile wynosi? Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać takie wsparcie? Kiedy można spodziewać się wypłaty środków?
Możesz to zrobić na swojej działce do końca lutego 2026 - potem wchodzą ograniczenia
20 paź 2025

Jak doskonale wiemy, prawo własności nie zawsze oznacza dowolność i pełną swobodę działania, nawet na swoim własnym terenie. Przepisy wprowadzają liczne ograniczenia, w których trudno się odnaleźć. Tak jest i w omawianym poniżej przypadku wykonywania specyficznych prac na własnej działce.
Osoby niepełnosprawne i ich rodziny: Dlaczego nam to robicie? Komisje orzecznicze uzdrawiają
19 paź 2025

PZON: Przez 10 lat stopień znaczny niepełnosprawności. I nagle w 2025 r. cudowne ozdrowienie. Stan zdrowia bez zmian osoby niepełnosprawnej, ale orzeczenia o znacznym stopniu już nie. W mojej ocenie (być może mylnej) narasta problem „cudownych” ozdrowień dzieci i młodych ludzi obciążonych zespołem Aspergera. To samo dotyczy autyzmu. Chodzi o to, że PZON zmieniły praktykę orzeczniczą. Przy niezmienonym stanie zdrowia 10-latek otrzymywał znaczny stopień niepełnosprawności, a dziś już tak nie jest (drugi wariant takiej sytuacji to zabranie z orzeczenia pkt 7 i 8). Wczoraj był stopień znaczny niepełnosprawności i świadczenie pielęgnacyjne. Dziś cudowne uzdrowienie i nie ma znacznego stopnia niepełnosprawności.

REKLAMA

Czy, gdyby Tato wystąpił po świadczenie wspierające, to czy ja nadal mogłabym otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne, jak dotychczas?
19 paź 2025

Założeniem obecnego systemu wspierania osób niepełnosprawnych jest wygaszenie świadczenia pielęgnacyjnego (starego) dla opiekunów niepełnosprawnych osób dorosłych. Tylko osoby dorosłe mogą otrzymać świadczenie wspierające. Więc osoba niepełnosprawna (dorosła) składając wniosek o świadczenie wspierające "zabiera" np. swojej córce świadczenie pielęgnacyjne (stare). Nowe świadczenie pielęgnacyjne jest tylko dla opiekunów opiekujących się dziećmi do 18. życia (które nie mają prawa do świadczenia wspierającego).
Mitem jest, że MOPS daje tylko jeden zasiłek na osobę. W przykładzie wypłacił 6 zasiłków. Na jedzenie, buty, ciuchy, leki i lekarz, czynsz
19 paź 2025

Czy jedna osoba z MOPS otrzymuje średnio tylko jeden rodzaj zasiłku? A może jest możliwa kumulacja świadczeń i jedna osoba potrzebująca otrzyma ich wiele rodzajów (albo na różne cele)? W artykule przykład na drugą sytuację - wyrok sądu dla osoby, która otrzymała z MOPS 6 zasiłków w trzy miesiące. Jedzenie, buty, ciuchy, leki i lekarz, czynsz. Beneficjentka zasiłków poszła do sądu nie dlatego, że nie otrzymała zasiłku. Spierała się (skutecznie) o zbyt niską jego wartość.
Zdolność kredytowa w październiku 2025 r. Kolejny rekord pobity: prawie milion złotych dla rodziny ze średnimi zarobkami
17 paź 2025

W ciągu roku zdolność kredytowa trzyosobowej rodziny dysponującej dwiema średnimi krajowymi wzrosła o 1/4. Najmocniej sytuacja poprawiła się w ciągu ostatnich 6 miesięcy, w trakcie których mediana zdolności kredytowej konsekwentnie wyznaczała kolejne historyczne rekordy. Dziś kwota, którą banki skłonne są pożyczyć na zakup mieszkania rodzinie z dwiema średnimi krajowymi, to 940 tysięcy złotych. Choć nominalnie jest to najwyższy zanotowany wynik, to po korekcie o inflację do rekordu wciąż brakuje kilkunastu procent.
Ile weźmiesz trzynastki w 2026 - nowa wysokość świadczenia
17 paź 2025

Nie jest wprawdzie jeszcze oficjalnie wiadome, ile dokładnie wyniesie trzynastka w 2026 roku, ale na podstawie dostępnych danych gospodarczych z GUS oraz przepisów, można już oszacować z dużą dokładnością tę kwotę świadczenia. Dowiedz się już teraz, ile wyniesie nowa trzynastka. W artykule znajdziesz szczegółowe obliczenia oparte o dotychczas dostępne dane makroekonomiczne.

REKLAMA

Uwaga na nowe oszustwo! Bazuje na zmianie przepisów. Każdy powinien wiedzieć i ostrzec seniorów przed naciągaczami
19 paź 2025

Koniec roku to moment, w którym oszuści działają bardziej intensywnie. W tym okresie często bazują na informacjach o tym, że od nowego roku ma nastąpić zmiana przepisów, w związku z którą na obywateli zostaną nałożone nowe obowiązki. Warto więc być na bieżąco z planowanymi zmianami prawa i odpowiednio reagować oraz ostrzec seniorów.
31 października – ważna data dla studentów z rentą rodzinną. ZUS: Z tym obowiązkiem nie można się spóźnić
17 paź 2025

Jak co roku, do końca października część studentów pobierających rentę rodzinną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek dostarczenia do ZUS-u zaświadczenia z uczelni potwierdzającego kontynuowanie nauki. Brak takiego dokumentu spowoduje wstrzymanie wypłaty renty rodzinnej.

REKLAMA