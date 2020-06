Miejsce zamieszkania osoby fizycznej

Elementy miejsca zamieszkania, zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego (dalej jako: k.c.):

faktyczne przebywanie w danej miejscowości (obiektywny element zamieszkania)

wola przebywania - zamiar stałego pobytu w danej miejscowości.

Miejsce zamieszkania a zameldowania

Często wypleniając wnioski do urzędów czy organów władzy państwowej wielu osobom towarzyszy wątpliwość co wpisać w polu miejsce zamieszkania. Wtedy niektórzy decydują się na wpisanie miejsca zameldowania. Z całą pewnością jeśli to te same miejsca, nie popełniamy błędu. Jeśli jednak nie jesteśmy zameldowani tam, gdzie faktycznie mieszkamy, warto mieć na uwadze, że nieprawidłowe wypełnienie wniosku może mieć dla nas negatywne konsekwencje. Jest tak przede wszystkim dlatego, że podajemy nieprawidłowe dane do doręczeń ewentualnych pism w sprawie. W takiej sytuacji pozbawiamy się możliwości realnego kontrolowania naszej sytuacji w danej sprawie. Być może utracimy możliwość zaskarżenia decyzji czy wyroku albo upłynie termin na dokonanie równie istotnej czynności.

Może się zdarzyć tak, że ktoś chcąc pomóc odbiera przesyłkę, a potem nie jesteśmy o niej poinformowani, a termin płynie.

Miejsce zamieszkania dziecka

W przypadku dziecka miejscem zamieszkania jest miejsce zamieszkania rodzica bądź rodziców, którym przysługuje władza rodzicielska. W przypadku rodziców żyjących rozłącznie i gdy posiadają oni oboje władzę rodzicielską miejscem zamieszkania dziecka jest jego miejsce stałego przebywania. W przypadku, gdyby nie udało się ustalić tego miejsca, istnieje możliwość określenia go przez sąd opiekuńczy.

Miejsce zamieszkania osoby pozostającej pod opieką

W przypadku osoby pozostającej pod opieką miejscem jej zamieszkania jest miejsce zamieszkania opiekuna.

Czy można mieć więcej niż jedno miejsce zamieszkania?

Przepis z art. 28 Kodeksu cywilnego stanowi jasno, iż możliwe jest posiadanie tylko jednego miejsca zamieszkania. Wynika to przede wszystkim z istoty definicji miejsca zamieszkania. Nie ma bowiem fizycznej możliwości przebywania na stałe w kliku miejscach.

Co, jeśli w innym miejscu mieszkam, w innym pracuję, a w innym mam majątek?

W przypadku rozproszenia wielu miejsc przebywania (np. z uwagi na potrzeby mieszkaniowe, prowadzenie działalności, położenie składników majątku) miejsce zamieszkania wskazuje miejscowość, z którą dana osoba jest najściślej związana.

Podstawa prawna

Kodeks cywilny:

Art. 25 Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Art. 26 § 1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

§ 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

art. 27 Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna.

Art. 28 Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.