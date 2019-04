Twardy brexit to niższe emerytury Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii

Twardy brexit - niższe emerytury Polaków

Po bezumownym wyjściu z UE Wielka Brytania będzie traktowana jak kraj obcy. Oznacza to, że czas pracy w Zjednoczonym Królestwie nie będzie się wtedy wliczał do stażu emerytalnego w Polsce. Milion zatrudnionych tam naszych rodaków odczuje to na starość, bo otrzyma niższe świadczenia - pisze czwartkowy "Dziennik Gazeta Prawna".

Ustawa łagodząca skutki twardego brexitu

"Skutki bezumownego brexitu ma złagodzić ustawa z 15 marca 2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (Dz.U.poz.622). Wejdzie ona w życie z dniem wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii" - informuje "DGP".

Czas pracy w Wielkiej Brytanii wliczany do stażu emerytalnego - do kiedy?

Zgodnie z art. 25 ustawy osoby ubiegające się w Polsce o świadczenia emerytalne czy renty z ZUS i KRUS lub emerytury pomostowe oraz kapitałowe będą miały wliczony czas pracy na wyspach tylko do dnia jej wejścia w życie - czytamy.

Na dodatek w świetle ustawy "jeżeli okres ubezpieczenia jest krótszy niż 12 miesięcy i na podstawie tego okresu nie przysługują świadczenia, polski organ rentowy nie przyznaje tych świadczeń". To zła wiadomość dla osób mieszkających w Wielkiej Brytanii, które planują ubiegać się o emerytury w Polsce, ponieważ na ich wysokość wpływa każdy miesiąc opłacania składek - podaje dziennik.

Aktualna procedura ubiegania się o emeryturę

Na razie stosunki polsko-brytyjskie w tym zakresie regulują przepisy rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 i 987/2009, które zakładają, że okresy ubezpieczenia w co najmniej dwóch państwach członkowskich można sumować. Zatem starając się o świadczenie emerytalne, należy wystąpić do brytyjskiej instytucji ubezpieczeniowej z prośbą o przekazanie potwierdzenia tamtejszych okresów ubezpieczenia. "Uzyskanie takiego potwierdzenia jest w wielu przypadkach niezbędne do ustalenia prawa do polskiego świadczenia oraz określenia jego prawidłowej wysokości" - czytamy w gazecie.

Konieczność zawarcia umowy z Wielką Brytanią

Gazeta zwraca uwagę, że po ewentualnym twardym brexicie konieczne będzie zawarcie regulującej te kwestie umowy dwustronnej z Wlk. Brytanią.