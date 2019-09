Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

1 października przypada Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Święto stało się przyczynkiem do zorganizowania czwartego już Spotkania Seniorów. W wydarzeniu wziął udział wiceminister Stanisław Szwed.

– To ważne święto seniorów jest dobrą okazją do podjęcia dyskusji na temat starzenia się społeczeństwa, istotnych potrzeb osób w podeszłym wieku, szczególnej roli seniorów w społeczeństwie, a także działań wszystkich instytucji państwowych i samorządowych, mających na celu poprawę sytuacji życiowej tej grupy osób – powiedział wiceminister Stanisław Szwed podczas spotkania w ZUS w Warszawie. – Przy tej okazji, chcielibyśmy zwrócić uwagę całego społeczeństwa na zjawiska wynikające ze skutków zachodzących obecnie procesów demograficznych, czyli zwiększenia liczby osób w wieku starszym. Obserwując efekty realizacji niektórych rządowych programów, kierowanych do seniorów widzę, że są Państwo grupą bardzo aktywną, zaangażowaną w rozmaite twórcze zajęcia – dodał.

Placówki Senior+ domem dla osób starszych

W wydarzeniu wzięli udział seniorzy z całej Polski. – Każdy z nas spędza w klubach Senior+ ważną część życia. Tu mamy przyjaciół i realizujemy pasje – powiedziała Elżbieta Niewińska z Senior+ w Łapach. – Tu każdy dzień jest piękny. Dbamy o zdrowie, wspólnie gotujemy i zawsze pamiętamy o swoich imieninach. Nigdy nie czuję się samotna – dodała Jadwiga Rogalska z Senior+ w Różanie.

Seniorzy podkreślili także, że ważny jest dla nich aspekt zdrowotny. – Najbardziej lubię zajęcia gimnastyczne. To też aktywność, której najbardziej potrzebuje – mówi Alina Grzęda z Senior+ w Woli Karczewska.

Marian Kozłowski w Senior+ w Gostyniu dodał: – Spotkania z ludźmi pozwalają mi na zachowanie dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Zajęcia motywują mnie też do jazdy na rowerze. W tym roku mam już na liczniku 2425 km.

80 milionów rocznie na wsparcie dla seniorów

– Potwierdza się powszechne przekonanie, że okres emerytury jest odpowiedni na rozwijanie pasji, zawieranie nowych przyjaźni i zaangażowanie w życie lokalnej społeczności. Wobec tego ważnym zadaniem dla polityki wobec osób starszych jest zidentyfikowanie oczekiwań i potrzeb osób starszych oraz zaprojektowanie działań umożliwiających ich zaspokojenie – powiedział wiceminister Stanisław Szwed.

Dodał także, że tylko w tym roku na realizację Programu „Senior+” przeznaczono środki finansowe w wysokości 80 mln zł. W tegorocznej edycji planowane jest utworzenie ponad 300 nowych placówek ,,Senior+”, w ramach których powstanie około 7 tys. nowych miejsc aktywizacji dla osób starszych.