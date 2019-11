Wnioski o świadczenie z programu „Dobry start” do końca listopada

„Dobry start” - 300 zł na szkolną wyprawkę

Świadczenie dobry start to jednorazowe wsparcie dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. Przyznawane jest w kwocie 300 zł bez względu na dochód rodziny. Świadczenie przysługuje na dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20. roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - do ukończenia 24. roku życia. Wsparcie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkoli oraz do tzw. zerówki.

Wniosek o świadczenie

Wniosek o świadczenie dobry start na dziecko może złożyć:

matka;

ojciec;

opiekun prawny

opiekun faktyczny.

Złożenie wniosku następuje w formie papierowej w urzędzie lub elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej.

Wnioski online można składać od 1 lipca, papierowe zaś - od 1 sierpnia. Złożenie dokumentów w lipcu lub sierpniu umożliwia otrzymanie środków w terminie do 30 września. Jeżeli wniosek został złożony w kolejnych miesiącach, to na pieniądze trzeba poczekać dwa miesiące.

Wniosek o świadczenie dobry start należy złożyć do 30 listopada.

