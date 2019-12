Prezent dla dziecka - poradnik Ministerstwa Cyfryzacji

Mikołaj na zakupach

To pytanie zadaje sobie co roku niejeden Mikołaj. Co też sprezentować dzieciom? Gra komputerowa lub na konsolę, a może nowoczesna zabawka – to bardzo popularne upominki. Jak je wybrać, by nie tylko się spodobały, ale i nie zaszkodziły?

Nasze dzieciaki nie wyobrażają sobie już życia bez internetu. Korzystają z niego na co dzień. Do kontaktu z rówieśnikami, nauki i rozrywki. Nic dziwnego, że wybierając prezenty marzeń wskazują te podłączone do sieci.

Niebezpieczna gra

Przed każdymi Mikołajkami i świętami Bożego Narodzenia producenci prześcigają się w premierach nowych gier komputerowych i na konsolę. Na rynku coraz popularniejsze są też tzw. inteligentne zabawki. Czym się kierować decydując się na zakup? Rozsądkiem i naszymi radami.

Zacznijmy od gier.

- Jeśli gry są odpowiednio dobrane do wieku i możliwości dziecka, mogą być dla niego doskonałym źródłem nauki i rozrywki. Niestety badania wskazują, że ponad połowa dzieci gra w gry nieodpowiednie do ich wieku – mówi Anna Borkowska, ekspertka Akademii NASK.

Wiele popularnych gier zawiera treści zdecydowanie nieodpowiednie dla dzieci: przemoc, treści seksualne, zachowania przestępcze czy używanie narkotyków.

- Przesycone agresją i przemocą gry prowadzą do wzrostu poziomu agresji u najmłodszych graczy i utraty wrażliwości na realną przemoc wobec innych ludzi. Dlatego decydując się na sprezentowanie dziecku gry przede wszystkim powinniśmy zwracać uwagę, czy to rozrywka dla osób w jego wieku. Pomogą w tym oznaczenia, które można znaleźć na grach – dodaje Anna Borkowska.

Świadoma decyzja

Mowa o systemie PEGI (ang. Pan-European Game Information). To ogólnoeuropejski system oceny gier, stworzony po to, by pomóc rodzicom w podjęciu świadomej decyzji o zakupie gier komputerowych. System PEGI powstał w 2003 r. i jest używany w większości krajów europejskich, w tym także w Polsce. Oznacza to, że wszystkie gry w Europie są oznaczane według tego samego standardu. W ramach systemu gry oceniane są pod względem treści zawartych w grze i wieku graczy.

PEGI nie odnosi się natomiast do umiejętności graczy. System ten oznacza również gry, które są przeznaczone tylko i wyłącznie dla dorosłych (oznaczenie PEGI 18). Warto zaznaczyć, że systemem PEGI lub podobnymi do niego posługują się także największe sklepy z aplikacjami na urządzenia mobilne.

I tak np. kiedy na wybranej grze widzicie oznaczenie PEGI 3 oznacza to, że ta gra jest uznawana za odpowiednią dla wszystkich grup wiekowych. Nie powinna zawierać dźwięków ani obrazów, które mogą przestraszyć dziecko. Dopuszczalna jest pewna ilość przemocy (w komicznym lub dziecięcym kontekście). Nie powinny w niej występować wulgaryzmy.