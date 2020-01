Emerytura bez podatku od lipca 2020 r.?

Emerytura bez podatku to nowe rozwiązanie mające przyczynić się do poprawy sytuacji seniorów. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że jest to jedna z najważniejszych zmian propagowanych przez PSL. Obywatelski projekt ustawy o emeryturach bez podatku czeka pierwsze czytanie. Ludowcy rozważają wprowadzenie poprawki dotyczącej wejścia w życie ustawy na lipiec 2020 r.