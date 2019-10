Sanatorium z ZUS dla emeryta i rencisty – czy to możliwe?

Rehabilitacja lecznicza z ZUS

Rehabilitacja lecznicza z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeznaczona jest dla osób zagrożonych częściową lub całkowitą utratą zdolności do pracy.

ZUS w ramach prewencji rentowej kieruje do sanatoriów te osoby, co do których istnieje szansa, iż po rehabilitacji będą mogły powrócić do pracy.

Sanatorium z ZUS przysługuje:

- osobie ubezpieczonej zagrożonej całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy;

- osobie uprawnionej do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego;

- osobie pobierającej rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.

Rehabilitacja finansowana przez ZUS może zostać przyznana również osobie, która stara się o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy. Do sanatorium może skierować lekarz orzecznik, jeśli podczas kontroli zwolnienia lekarskiego stwierdzi taką potrzebę.

Sanatorium z ZUS dla emeryta

Emeryt co do zasady nie może skorzystać z prewencji rentowej prowadzonej przez ZUS. Uprawnienie to przysługuje bowiem tylko aktywnym zawodowo emerytom, którzy podlegają z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym.

Sanatorium z ZUS dla rencisty

Do wyjazdu leczniczego finansowanego przez ZUS maja prawo osoby pobierający rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy. Do wyjazdu nie uprawnia zatem renta stała z tytułu niezdolności do pracy czy renta socjalna.

Niezbędne skierowanie

Jeśli pacjent chce skorzystać z wyjazdu do sanatorium, powinien udać się do swojego lekarz, który sporządzi odpowiedni wniosek i przekaże go do ZUS-u.

Rehabilitacja trwa 24 dni. Może zostać przedłużona lub skrócona w przypadku:

1) pozytywnego rokowania co do odzyskania zdolności do pracy osoby uprawnionej w przedłużonym czasie trwania rehabilitacji;

2) wcześniejszego przywrócenia osobie uprawnionej zdolności do pracy;

3) zaistnienia innych przyczyn leżących po stronie osoby uprawnionej.

Całkowity koszt rehabilitacji ponosi ZUS. Pacjent nie płaci zatem za leczenie ani za wyżywienie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych pokrywa również koszty przejazdu do sanatorium i z powrotem najtańszym środkiem komunikacji publicznej, z uwzględnieniem przysługujących pacjentowi ulg.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 300 z późn. zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 277)

