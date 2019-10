5 najważniejszych ulg dla seniora w 2020 r.

1. Bezpłatne leki

Osoby, które ukończyły 75 rok życia są uprawnione do nabywania bezpłatnych leków. Są to leki na receptę wyszczególnione na liście refundacyjnej. Od 2020 r. recepty na takie leki będą mogli wystawiać również lekarze specjaliści.

Prawo do bezpłatnych leków przysługuje także niektórym grupom pacjentów np. inwalidom wojennym.

reklama reklama



2. Zwolnienie z abonamentu RTV

Jednym z uprawnień przysługujących seniorom jest możliwość zwolnienia z abonamentu RTV. Należy jednak pamiętać o dokonaniu odpowiednich formalności w placówce Poczty Polskie S.A. tj o złożeniu oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnienia i przedłożenia odpowiednich dokumentów, które będą to potwierdzały. Zwolnienie będzie przysługiwało od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono tych formalności.

Do zwolnienia z opłat abonamentowych uprawnione są osoby, które:

posiadają orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów, całkowitej niezdolności do pracy, trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;

ukończyły 75 lat;

otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną;

są niesłyszące, mają stwierdzoną całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu;

są niewidome (ostrość wzroku nie przekracza 15%);

ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym;

mają prawo do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej;

spełniają kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych;

są bezrobotne;

posiadają prawo do zasiłku przedemerytalnego;

posiadają prawo do świadczenia przedemerytalnego;

otrzymują zasiłek dla opiekuna.

W 2020 r. nie zmieni się wysokość opłat abonamentowych. Za używanie odbiornika radiofonicznego zapłacimy 7,00 zł. W przypadku odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego opłata wynosi 22,70 zł. Są to kwoty obowiązujące przy uiszczaniu opłat za jeden miesiąc. Przy płaceniu z góry za kilka miesięcy czy rok są one niższe.

Zobacz również: Zwolnienie seniora z abonamentu rtv

3. Tańsze przejazdy koleją

Emerytom i rencistom przysługuje kilka zniżek na podróż pociągiem. Na rabat w wysokości 30% mogą liczyć osoby, które skończyły 60 lat i podróżują pociągami PKP Intercity. 25% zniżki na bilety jednorazowe i 10% na okresowe dla osób, które ukończyły 60 rok życia przewiduje oferta POLREGIO.

Więcej informacji o poszczególnych zniżkach dla seniorów podróżujących koleją znajduje się w artykule pt. PKP – zniżki dla seniora

4. Zniżki w komunikacji miejskiej

100% ulgi przy przejazdach tramwajami i autobusami (trolejbusami) komunikacji miejskiej, bez względu na miejsce zamieszkania przysługuje inwalidom wojennym. Kombatanci mają prawo do ulgi w wysokości 50%. Ponadto, samorządy mogą wprowadzać swoje ulgi na przejazdy w środkach komunikacji miejskiej. Przeważnie do bezpłatnych przejazdów mają prawo seniorzy od 70 roku życia. Znaczne zniżki przewidziane są zaś dla emerytów in rencistów.

5. Samorządowe zniżki dla seniorów

Samorządy coraz częściej oferują seniorom dedykowane im karty, umożliwiające korzystanie ze zniżek. Z kartą seniora można liczyć na upusty m.in. w księgarniach, prywatnych placówkach medycznych, restauracjach czy teatrach. Warto sprawdzić na stronach internetowej swojej gminy czy oferuje ona specjalne programy dla seniorów albo poprosić o pomoc w tym kogoś z rodziny.

Polecamy serwis: Prawa seniora