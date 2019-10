Rodzaje rent – na jaką pomoc może liczyć senior?

Renta z tytułu niezdolności do pracy: stała, okresowa, szkoleniowa

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

1. jest niezdolny do pracy;

reklama reklama



2. ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy (wymóg ten nie dotyczy ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy) ;

3. niezdolność do pracy powstała w okresach określonych w ustawie emerytalnej (wymogu tego nie stosuje się do ubezpieczonego, który jest całkowicie niezdolny do pracy i którego okres składkowy i nieskładowy wynosi co najmniej 20 lat w przypadku kobiet lub 25 lat w przypadku mężczyzny);

4. nie ma ustalonego prawa do emerytury z FUS lub nie spełnia warunków do jej uzyskania.

Osobie, która spełni powyższe warunki przysługuje renta stała lub okresowa (na okres wskazany w decyzji organu rentowego). Jeżeli u takiej osobny celowe jest przekwalifikowanie zawodowe ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, przyznaje się jej rentę szkoleniową na okres 6 miesięcy z możliwością jego przedłużenia lub skrócenia w określonych sytuacjach.

Poniżej kwoty najniższych rent z tytułu niezdolności do pracy, obowiązujące od 1 marca 2019 r. (Źródło: ZUS):

Rodzaj świadczenia Kwota renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 1100,00 zł renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 825,00 zł renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa 1320,00 zł renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową 990,00 zł

Renta socjalna: stała i okresowa

Osoby pełnoletnie całkowicie niezdolne do pracy mogę ubiegać się o rentę socjalną. W przypadku tego typu świadczenia ważne jest, aby naruszenie zdolności organizmu powodujące niezdolność do pracy powstało przed osiągnięciem pełnoletności, w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej (do 25. roku życia) lub w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. Jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała, można ubiegać się o rentę socjalną stałą. Renta socjalna okresowa przyznawana jest, jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest okresowa.

Od 1 marca 2019 r. renta socjalna wynosi 1100,00 zł.

Renta rodzinna

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Renta ta przysługuje również uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Po spełnieniu określonych wymogów do otrzymania renty rodzinnej uprawnione są dzieci, wnuki, rodzeństwo i małżonek osoby zmarłej.

Kwota najniższej renty rodzinnej od 1 marca 2019 r. wynosi 1100,00 zł.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1270 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1455 z późn. zm.)

Polecamy serwis: Prawa seniora