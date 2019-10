Świadczenia z ZUS dla chorych na raka

Świadczenia z ZUS dla osób z chorobą nowotworową

Osoby ubezpieczone w ZUS mogą liczyć na różnego rodzaju świadczenia związane z chorobą jaką jest rak. Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wylicza następujące świadczenia:

zasiłek chorobowy,

świadczenie rehabilitacyjne,

renta z tytułu niezdolności do pracy,

renta szkoleniowa,

renta socjalna,

dodatek pielęgnacyjny,

zasiłek opiekuńczy.

Zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy przysługuje w przypadku przedłużenia się choroby powyżej 33 dni. Do 33 dni nieobecności w pracy z powodu choroby na podstawie zwolnienia lekarskiego pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe. Inaczej jest w sytuacji osób po 50 roku życia – pracodawca płaci wówczas do 14 dni choroby. Wynagrodzenie chorobowe wynosi 80% wynagrodzenia pracownika.

Po tych terminach wypłatę przejmuje ZUS i osoba chora zaczyna otrzymywać zasiłek chorobowy. Maksymalny okres pobierania zasiłku wynosi 182 dni. Wysokość zasiłku dla chorych na raka wynosi:

80% podstawy wymiaru,

70% podstawy wymiaru - za okres pobytu w szpitalu.

W przypadku pracownika, który ukończył 50 lat od roku następującego po roku ukończenia 50 lat, za pobyt w szpitalu od 13 do 33 dnia niezdolności do pracy przysługuje zasiłek w kwocie 80% podstawy wymiaru. Dotyczy to także pracy nakładczej i służby zastępczej.

Wykonywanie działalności zarobkowej pozbawia prawa do zasłku.

Więcej o wysokości zasiłku chorobowego dowiesz się z artykułu: Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego w 2020 r.

Świadczenie rehabilitacyjne

Po upływie wspomnianych wyżej 182 dni pobierania zasiłku chorobowego istnieje możliwość uzyskania prawa do świadczenia rehabilitacyjnego. Przysługuje ono osobie, która nadal pozostaje niezdolna do pracy w związku z chorobą nowotworową, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy (musi zostać to jasno potwierdzone w orzeczeniu lekarza orzecznika ZUS). Długość pobierania świadczenia uzależniona jest od czasu, który jest niezbędny do powrotu zdolności do wykonywania pracy. Maksymalnie można korzystać ze świadczenia do 12 miesięcy. O zdolności/niezdolności do pracy orzeka lekarz orzecznik ZUS.

Wysokość świadczenia w okresie pierwszych 3 miesięcy wynosi 90%, a w kolejnych miesiącach będzie to 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć stosowny wniosek do ZUS: druk ZNp-7. Dokument można złożyć najwcześniej na 6 tygodni przed końcem zwolnienia lekarskiego.

Wykonywanie działalności zarobkowej wyklucza możliwość pobierania świadczenia rehabilitacyjnego.