Ogromne zainteresowanie bonem turystycznym

Rodziny ruszyły na wakacje

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Tylko na Dolnym Śląsku pobranych uprawnionych do pobrania bonu jest prawie 300 tys. osób. Dolnoślązacy już wykorzystali ponad 60 tys. bonów. W całym kraju ZUS wydał już 805 tys. bonów turystycznych na 690 mln zł. Dzisiaj kolejne pieniądze zostały przelane na konta firm turystycznych.

Dzisiaj na konta podmiotów turystycznych i organizacji pożytku publicznego trafi ponad 52 mln zł.

- Widzimy ogromne zainteresowanie bonem. Rodzice z dziećmi wykorzystują końcówkę wakacji żeby po aktywacji bonu wyjechać jeszcze w tym sezonie – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Nie wszyscy muszą się śpieszyć, bo na realizację bonu jest bardzo dużo czasu – dodaje.

Z najnowszych danych wynika, że ZUS wydał ponad 805 tys. bonów o łącznej wartości ponad 690 mln zł. Beneficjenci wykonali ok. 204 tys. płatności bonami na łączną kwotę ok. 142 mln zł. Do tej pory zgłosiło się ponad 16,4 tys. podmiotów turystycznych i organizacji pożytku publicznego, które chcą świadczyć swoje usługi w ramach bonu.

Rzeczniczka informuje, że uprawnionych do otrzymania bonu jest w Polsce ponad 4 mln dzieci.

W środę (26 sierpnia) ZUS realizuje trzecią transzę płatności. Tego dnia na konta przedsiębiorców turystycznych i organizacji pożytku publicznego trafi ponad 52 mln zł. W drugiej transzy wypłaconej 19 sierpnia było to ponad 44 mln zł, a w pierwszej - prawie 23 mln zł. Daje to łączną kwotę ponad 119 mln zł.

- Po raz kolejny apeluję do przedsiębiorców o uważność przy podawaniu numeru konta, na które mamy przelać środki za wykorzystane bony gdyż wcale nie rzadko zdarza się, ze numer jest błędny lub konto zamknięte – dodaje Kowalska-Matis.

Bon jest dostępny na PUE ZUS w zakładce "Ogólny". W menu bocznym trzeba wejść w zakładkę "Polski Bon Turystyczny", a następnie "Mój bon". Bon turystyczny jest udostępniany na PUE ZUS na podstawie danych, które pochodzą z jednostek wypłacających świadczenie Rodzina 500 plus. Przedsiębiorcy turystyczni i organizacje pożytku publicznego, które chcą przyjmować płatności bonem za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne, powinny wpisać się na listę prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną (POT). Żeby przystąpić do programu, na PUE ZUS, trzeba wypełnić "Oświadczenie przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego w celu przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny" (PBT). Na PUE ZUS podmiot turystyczny może zarządzać uprawnieniami osób, które będą przyjmować płatności bonem. Uzyska też dostęp do swoich rozliczeń. Aby płatności trafiały do przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego, muszą one podać numer konta. ZUS apeluje do przedsiębiorców, aby sprawdzali numer swojego rachunku bankowego. Zdarza się, bowiem, że niektóre numery rachunków są błędne lub zamknięte.

