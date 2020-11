Nowa wersja strategii walki z COVID-19 - co zakłada?

Ministerstwo Zdrowia opublikowało nową wersję strategii walki z COVID-19

Strategia zakłada m.in.: zwiększenie liczby łóżek dla pacjentów covidowych w istniejących placówkach i w szpitalach tymczasowych, automatyczna izolacja dla zakażonych i kwarantanna dla domowników, pulsoksymetry dla chorujących w domach, zwiększenie liczby izolatoriów i szersze stosowanie testów antygenowych.

Strategia walki z COVID-19 3.0

W opublikowanej we wtorek przez Ministerstwo Zdrowia nowej strategii walki z COVID-19, określanej jako 3.0, zapisano, że jej podstawą jest konieczność zapewnienia wystarczającej liczby miejsc dla leczenia pacjentów, u których rozwija się objawowa postać infekcji. Strategia – jak wyjaśniono – jest odpowiedzią na zmianę charakteru epidemii.

"W okresie jesienno-zimowym w całej Europie ma miejsce gwałtowny wzrost poziomu zakażeń COVID-19. Zgodnie z opinią naukowców warianty wirusa, odpowiedzialne za obecny szczyt zachorowań, są mniej śmiertelne, jednak znacznie bardziej zakaźne niż odpowiedzialne za wiosenną falę zakażeń" – napisano we wstępie do strategii.

Model opieki nad pacjentami w formie piramidy

Model opieki nad pacjentami z COVID-19 – jak wskazano – ma formę piramidy. Podstawą systemu jest diagnostyka i nadzór nad bezobjawowymi czy skąpoobjawowymi pacjentami, prowadzony w warunkach izolacji domowej przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Według szacunków dotyczy to od 80 do 90 proc. wszystkich zachorowań. Instytucjonalną formą opieki nad tymi pacjentami są izolatoria, dostępne także dla osób hospitalizowanych, u których ustąpiły wskazania do hospitalizacji.

Na kolejnym poziomie – dotyczącym jak się szacuje od 10 do 20 proc. zakażonych – są oddziały szpitalne.

Zwiększenie liczby punktów pobrań dla pacjentów

Najnowsza wersja strategii walki z COVID-19 zakłada m.in. dalszą rozbudowę mobilnych punktów wymazów, co ma nastąpić m.in. przez wydłużenie czasu ich funkcjonowania – przynajmniej do 12 godzin dziennie, a także na zwiększeniu ich liczby.

Zwiększana ma być również liczba stacjonarnych punktów pobrań dla pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą skorzystać z punktów drive-thru. Punkty takie mają działać w dużych placówkach opieki ambulatoryjnej.

Docelowo ma być co najmniej jeden punkt wymazów w każdym powiecie, w dużych miastach zaś liczba punktów ma być proporcjonalna do liczby skierowanych na wymaz.

W strategii zapisano zwiększenie dostępności do testów antygenowych, zaczynając od placówek I i II stopnia referencyjności.