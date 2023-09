Referendum 2023. Jak będzie liczona frekwencja?

Jak liczy się frekwencję referendalną?

Na piątkowej konferencji prasowej szefowa KBW przypominała, że frekwencja referendalna - która ma wpływ na to, czy referendum jest wiążące, czy nie - jest liczona na podstawie liczby ważnych kart wyjętych z urny; nie jest liczona na podstawie tego, ile osób przyszło do lokalu, czy odebrało kartę do głosowania.

"Referendum jest wiążące wówczas, kiedy weźmie w nim udział więcej niż 50 procent osób uprawnionych do głosowania" - przypomniała. Podkreśliła, że podawana przez Państwową Komisję Wyborczą w dniu głosowania frekwencja będzie frekwencją wyborczą, a nie referendalną.

Jak dodała, wynik głosowania może być pozytywny, czyli większa liczba osób odpowie na dane pytanie na "tak", bądź negatywny, jeśli większa liczna osób odpowie "nie".

Szefowa KBW: To wyborca decyduje, w którym głosowaniu chce wziąć udział

Pietrzak podkreśliła, że udział w referendum jest dobrowolny. "Mamy prawo do udziału w głosowaniu i w referendum, i w wyborach. To wyborca decyduje, w którym głosowaniu chce wziąć udział" - mówiła. Przekazała, że w lokalu wyborczym wyborca może powiedzieć, że nie chce brać udziału w którymkolwiek z głosowań i wtedy dana karta do glosowania nie będzie mu wydana.

Co z dopiskami na kartach do głosowania?

Szefowa KBW przekazała, że choć dopiski na karcie wyborczej nie wpływają na ważność głosu, jednak zachęcała, aby ich nie czynić. "Zachęcamy, żeby w przypadku głosowania do Sejmu i Senatu stawiać jeden znak X przy nazwisku jednego kandydata, na którego chcemy głosować. W przypadku referendum odpowiedzi udziela się na cztery pytania - na każde można odpowiedzieć tak bądź nie" - mówiła Pietrzak. Zaznaczyła, że wynik głosowania w każdym pytaniu referendalnym będzie ustalany oddzielnie.

"Jeśli w wyborach do Sejmu i Senatu, czy w referendum nie zaznaczymy żadnej kratki bądź zaznaczymy więcej niż jedną, taki głos będzie nieważny" - dodała.

Referendum ogólnokrajowe 15 października 2023 r.

15 października, razem z wyborami do Sejmu i Senatu, odbędzie się referendum ogólnokrajowe.

Pierwsze z pytań referendalnych brzmi: "Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?". Drugie: "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?". Trzecie: "Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?". Czwarte: "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?".(PAP)

autorka: Aleksandra Rebelińska

reb/ godl/