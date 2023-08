Wszystko o referendum: 4 pytania. Co? Gdzie? Kiedy? [Kalendarz]

W Dzienniku Ustaw ukazała się uchwała Sejmu o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, które odbędzie się 15 października. W dokumencie określono również terminarz czynności referendalnych.

Zgodnie z uchwałą referendum odbędzie się 15 października, w godzinach 7.00 – 21.00, czyli w tym samym terminie i tych samych lokalach wyborczych, w których będą przeprowadzane wybory parlamentarne.

Kalendarz referendum 2023

Według kalendarza referendalnego, załączonego do uchwały, podmioty uprawnione do uczestniczenia w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych nadawców publicznych mają czas do 5 września na zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o zamiarze uczestnictwa w tej formie kampanii. Kolejność rozpowszechniania audycji referendalnych zostanie ustalona do 27 września.

Od 29 września do 13 października będzie trwało nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji referendalnych podmiotów uprawnionych, które zgłosiły chęć udziału w kampanii. Zakończenie kampanii referendalnej wyznaczono na 13 października na godz. 24.00.

Kampania referendalna 2023

Zgodnie z ustawą o referendum ogólnokrajowym, podmiotami uprawnionymi do udziału w kampanii referendalnej są m.in.: partie polityczne, które w ostatnich przed referendum wyborach do Sejmu samodzielnie tworząc komitet wyborczy otrzymały w skali kraju, co najmniej 3 proc. ważnie oddanych głosów lub tworząc koalicyjny komitet wyborczy otrzymały co najmniej 6 proc. ważnie oddanych głosów oraz kluby poselskie, senatorskie lub parlamentarne, które na rok przed dniem ogłoszenia uchwały o referendum posłów lub senatorów wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez komitet wyborczy wyborców. Kampanię referendalną z wykorzystaniem bezpłatnego czasu antenowego w mediach publicznych mogą też prowadzić stowarzyszenia lub inne organizacje społeczne, które zostały zarejestrowane nie później niż na rok przed dniem zarządzenia referendum, obszar ich działania obejmuje całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzą działalność statutową związaną z przedmiotem referendum.

W referendum wyborcy będą odpowiadać na następujące pytania: „Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?”; „Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?”; „Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?”; „Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?”.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wynik referendum jest wiążący, jeżeli weźmie w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. Natomiast rozstrzygnięcie w referendum nastąpi, jeżeli w odpowiedzi na postawione pytanie zostanie oddana większość ważnych głosów pozytywnych albo negatywnych.