Czy MZ planuje poszerzenie listy specjalistów, którzy mogą wypisywać bezpłatne leki?

"Blisko 200 mln złotych, tyle we wrześniu pieniędzy pozostało w portfelach pacjentów. Same nowe leki, wśród tych 200 mln zł., przyniosły korzyść 118 mln zł dla pacjentów" - przekazała Sójka.

Jak dodała, 2,8 mln nowych pacjentów skorzystało z propozycji bezpłatnych leków. "2,8 mln pacjentów, którzy są beneficjentami zmian, które wprowadza ustawa o bezpłatnych lekach. To jest liczba pacjentów, która skorzystała we wrześniu z bezpłatnych leków" - zaznaczyła minister.

"Mamy dwie listy pozycji lekowych. Dla pacjentów w grupie dzieci i młodzieży do 18. roku życia - 2800 pozycji. Natomiast dla pacjentów powyżej 65. roku życia pozycji jest 3800" - przypomniała Sójka. "Do tej pory, przez okres tego jednego miesiąca, we wrześniu, lekarze wypisali ponad 10 mln pozycji lekowych w formie recept" - przekazała minister.

Kto może wystawić receptę na bezpłatny lek?

Zapytana o to, czy resort planuje poszerzenie listy specjalistów, którzy mogą wypisywać bezpłatne leki dla dzieci i młodzieży, o sektor prywatny, Sójka zaznaczyła, że obecnie możliwość wypisania tych recept mają te podmioty, które podpisały umowy z NFZ.

"Wprowadzając tę ustawę zależało nam na tym, żeby bazować na tym, co już stworzyliśmy, aby wprowadzić ją dosyć sprawnie, by jak najszybciej pacjenci mogli korzystać z tej ustawy i z tych propozycji" - wyjaśniła minister.

Poinformowała, że na razie resort nie planuje poszerzenia listy specjalistów mających uprawnienia do wypisywania bezpłatnych leków o lekarzy z sektora prywatnego. "Zależy nam na tym, by wzmacniać publiczną opiekę zdrowotną, by wzmacniać te podmioty, z których pacjent zawsze korzysta w pełni bezpłatnie" - podkreśliła.

Jednocześnie Sójka zapewniła, że resort "będzie się przyglądał, rozmawiał i zastanawiał się" nad kwestią poszerzenia listy specjalistów, którzy mogą wypisywać bezpłatne leki.

"To nie jest stanowcze: nie, ale w tej chwili nie podamy żadnych szczegółów. Po prostu docierają do nas różne informacje. Myślę, że to jest proces ewentualnej analizy. Nie mówimy: nie, ale nie mówimy również: tak" - zaznaczyła minister zdrowia.

Lista bezpłatnych leków

Wykaz bezpłatnych leków dla osób 65+ i 18- znajduje się na stronie internetowej ministerstwa zdrowia pod adresem https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-30-sierpnia-2023-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-wrzesnia-2023-r

Pacjent może otrzymać lek z wykazu bezpłatnie, jeśli zostaną spełnione określone warunki. Warunkiem jest m.in. to, by lekarz zdiagnozował u pacjenta schorzenie, które zawiera się w zakresie wskazań objętych refundacją dla danego leku. Nieodpłatną receptę wystawia lekarz lub pielęgniarka uprawnieni do wypisana bezpłatnych leków. Wiek pacjenta musi zostać zweryfikowany np. poprzez numer PESEL. Na recepcie w rubryce "kod uprawnień dodatkowych pacjenta" lekarz wpisuje "DZ" w przypadku pacjentów poniżej 18. roku życia, albo "S" w przypadku pacjentów powyżej 65. roku życia.

Wprowadzenie bezpłatnych leków dla seniorów od 65. roku życia i dla dzieci do lat 18 zapowiedział w połowie maja wicepremier, szef PiS Jarosław Kaczyński podczas konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości". (PAP)

Autorka: Aleksandra Kiełczykowska, Iwona Żurek

ak/ iżu/ par/