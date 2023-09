Lista bezpłatnych leków w IKP i mojeIKP

Listę bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów po 65. roku życia można znaleźć na Internetowym Koncie Pacjenta i w aplikacji mojeIKP.

Lista bezpłatnych leków. Gdzie można ją znaleźć?

Od 1 września 2023 r. dzieci do ukończenia 18 lat i seniorzy powyżej 65 lat mają prawo do wielu bezpłatnych leków. Sprawdź, jakie to leki.

REKLAMA

Aby znaleźć listę na Internetowym Koncie Pacjenta:

zaloguj się na swoje IKP

kliknij powiadomienie, które zobaczysz na górze

otwórz bezpłatną listę leków.

Powiadomienie będzie widoczne po każdym logowaniu.

Jeśli chcesz wrócić do listy leków podczas tego samego logowania, link do niej znajdziesz w zakładce „Wiadomości” (na górze strony ze znakiem koperty).

W aplikacji mobilnej mojeIKP:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

po zalogowaniu przejdź do „Menu”

kliknij zakładkę „Bezpłatne leki”.

Jakie leki są na liście?

Listę leków możesz przeglądać, wyszukując leki na 3 sposoby, według: grupy wieku osób, dla których są przeznaczone, grupy leków lub nazwy leku (alfabetycznie).

Na liście znajdują się m.in. leki:

okulistyczne

przeciwhistaminowe

stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych

przeciwpasożytnicze

stosowane w chorobie Parkinsona

przeciwdrgawkowe

przeciwbólowe

przeciw dnie moczanowej

przeciwzapalne i przeciwreumatyczne

immunostymulujące

stosowane w terapii hormonalnej

cytostatyki

szczepionki (np. na grypę)

przeciwwirusowe

na gruźlicę

przeciwgrzybicze

przeciwbakteryjne

hormony trzustki

stosowane w chorobach tarczycy

kortykosteroidy

urologiczne

ginekologiczne

kortykosteroidy

przeciwłuszczycowe

preparaty o działaniu gojącym i regenerującym

przeciwgrzybicze

na cholesterol i nadciśnienie

moczopędne

stosowane w nadciśnieniu tętniczym

stosowane w chorobach układu sercowo-naczyniowego

stosowane w anemii

przeciwkrwotoczne

przeciwzakrzepowe

na cukrzycę

poprawiające trawienie (z enzymami)

przeciwbiegunkowe, przeciwzakaźne i przeciwzapalne stosowane w chorobach jelit

przeczyszczające

stosowane w chorobach wątroby, pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych

przeciwwymiotne i zapobiegające nudnościom

stosowane w zaburzeniach związanych z nadkwaśnością

przeciwkaszlowe i wykrztuśne.

Źródło: pacjent.gov.pl