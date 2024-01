IMGW: Kiedy skończą się mrozy. Do kiedy mróz? [najnowsza prognoza pogody]

Dopłaty 600 zł do ferii zimowych dla dzieci w wieku 6-14 lat już nie ma. Środki rozdane. Co z wakacjami? Rok temu 1000 zł na dziecko

Dofinansowanie do 600 zł do wypoczynku dzieci wypłaca fundacja Lotto. Wczoraj zamknęła list beneficjentów. Ale fundacja udzielała też wsparcia w wysokości do 1000 zł do obozów sportowych dzieci w wakacje 2023 r. Warto sprawdzić, czy dofinansowanie, to będzie także w 2024 r. I złożyć wniosek.