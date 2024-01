Już za kilka dni (od 1 lutego 2024 r.) będzie można składać wnioski 800+ na kolejny okres świadczeniowy (czerwiec 2024 - maj 2025 r.). Nie należy się jednak spieszyć i składać dokument jeszcze w styczniu, ponieważ nie ma jeszcze możliwości wyboru okresu 2024/2025. Osoby, które popełniły taki błąd w ubiegłym roku, musiały złożyć wniosek jeszcze raz - pisze Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

800 plus na nowy okres świadczeniowy - wnioski od 1 lutego 2024 r.

Rodzice i opiekunowie dzieci do 18. roku życia, którzy pobierają świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 800 plus" powinni jeszcze przez 3 dni wstrzymać się ze składaniem wniosków na kolejny okres świadczeniowy. Mogą to zrobić dopiero od 1 lutego tego roku.



- Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie przyjmowanie formularzy o wsparcie od 1 lutego 2024 r.. Wnioski na nowy okres można składać do 30 czerwca br. Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego dokumentu między 1 lutym a 30 kwietnia 2024 r., daje gwarancję, otrzymania pieniędzy do 30 czerwca. W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony w maju czy czerwcu, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi nie później niż odpowiednio do 31 lipca i do 31 sierpnia tego roku. Jeśli rodzic spóźni się i złoży dokumenty po terminie, to świadczenie otrzyma od miesiąca złożenia wniosku. Wyjątek stanowią rodzice, którym urodziło się dziecko. Oni mają trzy miesiące na złożenie wniosku – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Dla kogo świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze (zwane potocznie 800 plus - wcześniej: 500 plus) przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat niezależnie od dochodów rodziny.



Świadczenie to należy się rodzicom (matce lub ojcu) oraz opiekunowi faktycznemu (tj. osobie faktycznie opiekującą się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), jeśli dziecko wspólnie z nimi zamieszkuje i pozostaje na ich utrzymaniu. Świadczenie wychowawcze przysługuje również opiekunowi prawnemu dziecka oraz w niektórych przypadkach dyrektorowi domu pomocy społecznej.



O świadczenie wychowawcze 800+ mogą starać się także osoby sprawujące pieczę zastępczą, tj.: rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, dyrektorzy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

Natomiast 800 plus się nie należy jeżeli:

- dziecko pozostaje w związku małżeńskim,

- dziecko zostało umieszczone w instytucji, która zapewnia nieodpłatne pełne utrzymanie: w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole,

- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,

- Tobie lub członkowi Twojej rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego (nie dotyczy to świadczeń z państw członkowski UE/EFTA lub z Wielkiej Brytanii).

Jak złożyć wniosek o 800 plus?

Od 2022 r. gdy ZUS przejął wypłatę świadczenia, wnioski można złożyć tylko elektronicznie. Do dyspozycji rodzice mają Platformę Usług Elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczną, czy portal Emp@tia oraz aplikację mobilną mZUS.



- Już od ponad roku udostępniona została aplikacja mobilna mZUS. Jest przeznaczona między innymi dla rodziców, którzy mogą skorzystać ze świadczenia wychowawczego 800 plus. Jeśli wcześniej złożony był do ZUS-u wniosek o to świadczenie i Zakład przyznał je, rodzic może na jego podstawie utworzyć nowy wniosek. Do kreatora pobrane są wszystkie uprzednio wprowadzane dane. Jeśli coś się zmieniło, można to poprawić – wyjaśnia Katarzyna Krupicka.



W aplikacji widoczne są również wnioski wysłane do ZUS-u innymi kanałami przez: PUE ZUS, bankowość elektroniczną lub system Emp@tia. Poprzez mZUS otrzymamy powiadomienie o możliwości składania wniosków na nowy okres świadczeniowy, sprawdzimy także kwotę świadczenia i termin jego wypłaty.