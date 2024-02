Dziś posiedzenie Rady Gabinetowej. Prezydent Andrzej Duda chce przedyskutować z rządem realizację strategicznych inwestycji

Posiedzenie Rady Gabinetowej rozpocznie się dziś o godz. 13. Radę zwołał prezydent Andrzej Duda, aby z rządem przedyskutować realizację strategicznych inwestycji, takich jak Centralny Port Komunikacyjny, kwestię energetyki jądrowej oraz modernizację polskiej armii. Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP będzie prowadziło transmisję na żywo w social mediach.

Posiedzenie Rady Gabinetowej, którą zwołał prezydent Andrzej Duda, zaplanowane jest na dzień dzisiejszy, rozpocznie się godz. 13. Spotkanie dotyczyć ma kwestii strategicznych inwestycji, takich jak Centralny Port Komunikacyjny, energetyki jądrowej oraz modernizacji armii. Posiedzenie zostało podzielone na część jawną i niejawną, część jawna ma być transmitowana w mediach.

Prezydent, informując o zwołaniu posiedzenia Rady, powiedział: "Będziemy mogli usiąść z przedstawicielami rządu i spokojnie przedyskutować kwestie tego, jak rząd postrzega te inwestycje, jak rząd zamierza dalej realizować te inwestycje, jakie w tym zakresie zostały już podjęte działania, jakich działań możemy spodziewać się w przyszłości".

Natomiast premier Donald Tusk, potwierdzając obecność na spotkaniu, stwierdził: "Chętnie podzielę się informacjami, one są dostępne w przestrzeni publicznej, ale jeśli pan prezydent potrzebuje zwołania Rady Gabinetowej, żeby się dowiedzieć, co z CPK, czy z energią atomową w Polsce, to możemy przecież spokojnie na takim spotkaniu wszystko powiedzieć".

13 lutego 2024 r. (wtorek) o godz. 13.00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w posiedzeniu Rady Gabinetowej. Początek posiedzenia będzie otwarty dla mediów.

Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP będzie prowadziło transmisję w social mediach: Facebook https://www.facebook.com/prezydentpl/ oraz platformie X https://x.com/prezydentpl/

Około godz. 15.00 po zakończeniu posiedzenia Rady Gabinetowej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wygłosi oświadczenie dla mediów.

Rada Gabinetowa poświęcona strategicznym inwestycjom

Podczas Rady Gabinetowej prezydent Andrzej Duda chce rozmawiać o tym, aby powstały strategiczne inwestycje, chodzi o energetykę jądrową, o zbrojenia oraz CPK; rząd powinien wziąć się do roboty i po to jest to spotkanie - powiedział dzisiaj szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek.

"Prezydent oczekuje, że te projekty będą robione i m.in. dlatego ta Rada będzie zamknięta dla mediów, bo chciałby spokojnie o tym rozmawiać. Gdyby Rada była otwarta dla mediów, tak jak sugerowali niektórzy politycy PO, to wówczas byłby medialny spektakl. (...). Albo my potrzebujemy w Polsce atomu, albo my potrzebujemy CPK i zbrojeń - potrzebujemy, albo robimy wymówki. I dziś rząd powinien po prostu wziąć się do roboty i po to (jest) to spotkanie" - powiedział Mastalerek.

Mastalerek wyraził nadzieję, że Rada Gabinetowa poprawi relacje prezydenta z premierem Donaldem Tuskiem. Przekazał, że na początku Rady będzie kurtuazyjne przywitanie w obecności mediów i krótkie wystąpienie, a później część zamknięta, merytoryczna.

Prezydentowi zależy na realizacji wielkich inwestycji infrastrukturalnych

"Prezydentowi Andrzejowi Dudzie zależy na realizacji wielkich inwestycji infrastrukturalnych, od których zależy rozwój i bezpieczeństwo Polski w nadchodzących latach, w nadchodzących dekadach" – powiedział dzisiaj Minister Wojciech Kolarski w Radiu Wnet.

"Prezydent będzie zadawał pytania Premierowi, Ministrom o jasne stanowisko w sprawie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, elektrowni atomowych, dalszej rozbudowy portów i rozpoczętych programów modernizacyjnych polskiej armii" – mówił Minister Kolarski. – Jakie jest jasne stanowisko rządu w tych sprawach, bo w ostatnim czasie te sygnały były sprzeczne i jaki jest stan ich realizacji – zaznaczył.

Wojciech Kolarski wskazywał, że to są przedsięwzięcia, które już zostały rozpoczęte. – To nie jest rozmowa na temat tego co należy zrobić, tylko co w tych sprawach się dzieje i jak ten plan jest realizowany – powiedział.

– Po dwóch miesiącach po rozpoczęciu działalności przez rząd Prezydent zwołuje Radę Gabinetową, żeby zapoznać się ze stanem spraw w najważniejszych kwestiach dotyczących inwestycji infrastrukturalnych – zaznaczył.

Minister, pytany o zapowiadane zmiany w Trybunale Konstytucyjnym mówił, że to są na razie informacje medialne, a do Prezydenta żaden projekt nie wpłynął. Jak dodał, na ten moment Kancelaria Prezydenta się nie wypowiada w tej sprawie. – Mamy Trybunał Konstytucyjny, mamy Konstytucję, mamy prawo, których należy przestrzegać – zaznaczył.

Rada Gabinetowa - co to?

Prezydent może zwołać Radę Gabinetową na mocy art. 141 Konstytucji, w sprawach szczególnej wagi. Radę tę tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem Prezydenta.

Decyzję o zainicjowaniu oraz przeprowadzeniu wspólnego posiedzenia, podejmuje wyłącznie Prezydent, gdy uzna, że jakaś konkretna sprawa (lub sprawy) jest na tyle istotna, że stanowi sprawę szczególnej wagi.

Rada Gabinetowa stanowi forum współpracy władzy wykonawczej, umożliwiające uzgodnienie wspólnego stanowiska. Nie przysługują jej jednak kompetencje Rady Ministrów. Stanowiska przedstawiane w toku Rady Gabinetowej i dokonywane uzgodnienia nie mają zatem charakteru prawnie wiążącego, lecz niosą w sobie istotny walor polityczny. Tym sposobem Prezydent może zwracać uwagę Rady Ministrów na ważne problemy i domagać się informacji co do zamiarów lub działań Rządu w tych obszarach. Może też ustalać z Radą Ministrów wspólną strategię w określonych kwestiach.