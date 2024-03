Wysokość stypendiów doktoranckich w 2024 roku

W odpowiedzi z 28 lutego 2024 r. na interpelację poselską, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Maciej Gdula udzielił wyjaśnień odnośnie wysokości stypendiów doktoranckich w 2024 roku.

Wysokość stypendiów doktoranckich uzależniona od wynagrodzenia profesora uczelni publicznej

W dni 15 lutego 2024 r. podpisane zostało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej (Dz. U. poz. 235). Przewiduje ono podniesienie płac od 1 stycznia 2024 r. o 30%. Oznacza to, że wynagrodzenie zasadnicze profesora wzrosło z poziomu 7 210 zł do 9 370 zł. Przepisy rozporządzenia zaczęły obowiązywać w dniu następującym po dniu ogłoszenia, czyli z 22 lutego 2024 r., z mocą od 1 stycznia 2024 r. Rozporządzenie to zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/235



Na podstawie art. 209 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej:

1) 37% wynagrodzenia profesora – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa;

2) 57% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.



Jednocześnie wiceminister Gdula poinformował, że od 1 października 2023 r. weszły w życie przepisy znoszące zakaz zatrudnienia doktoranta jako nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego. Zmiana została wprowadzona ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1672, z późn. zm.) art. 13 pkt 15 lit. b.