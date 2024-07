Zgrzyty w koalicji. D.Tusk: muszę teraz pilnować każdego projektu. Czy będzie porozumienie co do składki zdrowotnej i kredytu 0 proc.?

Koalicja rządowa powinna przedstawić wspólne propozycje dotyczące preferencyjnego kredytu mieszkaniowego oraz składki zdrowotnej - wyraził nadzieję premier Donald Tusk na konferencji prasowej 23 lipca 2024 r. Zdaniem premiera uda się opracować dobre projekty, które zostaną przyjęte przez Sejm.

Różnice zdań w koalicji odnośnie zmian w składce zdrowotnej i nowym programie dopłat do rat kredytów mieszkaniowych (kredyt #naStart)

W koalicji rządowej iskrzy. Po fiasku głosowania nad projektem ustawy depenalizującym aborcję, mamy kolejne punkty zapalne: kredyt #naStart i zmiany w składce zdrowotnej. Szymon Hołownia powtórzył, że Polska 2050 nie poprze kredytu 0%, natomiast opowiada się za wdrożeniem od przyszłego roku ryczałtowej składki zdrowotnej - na co raczej nie ma pieniędzy w budżecie państwa.

W czerwcu br. klub Polska 2050-TD złożył w Sejmie poselski projekt ustawy, który zakłada, że wysokość składki zdrowotnej będzie liczona na zasadzie ryczałtu, w oparciu o trzy progi podatkowe. Politycy ugrupowania podkreślili, że zmiana w naliczaniu składki zdrowotnej to zobowiązanie umowy koalicyjnej.

Jak wskazali autorzy, projekt zakłada również, że "osoby pracujące na wielu etatach, na różnych umowach, czy też prowadzące działalność gospodarczą i jednocześnie pracujące na umowach, będą płaciły tylko jedną składkę zdrowotną uzależnioną od globalnej sumy przychodów"

A Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Zdrowia w marcu 2024 roku przedstawiło inne założenia zmian w składce zdrowotnej.

Premier Tusk: Powinniśmy przedstawić wspólne propozycje kredytu mieszkaniowego i składki zdrowotnej

"Mamy kredyt #naStart, za chwilę będzie składka zdrowotna. Doświadczenie nad depenalizacją aborcji pokazało wyraźnie, że muszę teraz pilnować każdego projektu, siedzieć non stop z liderami innych partii koalicyjnych" - powiedział szef rządu na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów 23 lipca 2024 r.



Jak dodał, każda partia ma swoje ambicje i swój pomysł zarówno na składkę zdrowotną, jak również program mieszkaniowy, tymczasem koalicja powinna przedstawić wspólną propozycję. "Musimy znowu usiąść (...) z ministrami. Moim zdaniem znajdziemy dobre projekty, które będą miały większość na końcu" - zaznaczył Tusk.

Tusk: dyscyplina w obrębie Koalicji 15 października jest niezbędna

Jak dodał, wszyscy muszą zrozumieć, że po to jest się koalicją rządową, żeby przeprowadzać ustawy. "I chcę wszystkich ostrzec, (...) że dzisiaj mamy radykalnie nieodpowiedzialną opozycję w wielu wymiarach, więc ta dyscyplina w obrębie Koalicji 15 października jest także niezbędna po to, żeby nie dać szczeliny do wywracania stabilności państwa. PiS będzie gotowy przegłosować wszystko, byleby się to wywróciło do góry nogami. (...) Nie możemy dać PiS włożyć łapy w ten proces, bo wyrządzą wielką szkodę państwu polskiemu" - podkreślił.

Ministerstwo Finansów rozmawia z koalicjantami w sprawie zmian w składce zdrowotnej

Ministerstwo Finansów prowadzi rozmowy z koalicjantami w sprawie zmian w składce zdrowotnej - poinformował PAP Biznes minister finansów Andrzej Domański.

"W ubiegły czwartek widziałem się z ministrem Koniecznym z Lewicy, który przedstawił mi projekt wprowadzenia podatku zdrowotnego. Jutro spotkam się z ministrem Paszykiem, z którym będziemy rozmawiać o propozycji PSL dotyczącej zmian w składce zdrowotnej. Jeszcze w tym tygodniu będę chciał spotkać się także z przedstawicielem Polski 2050, aby rozmawiać o złożonym przez nich projekcie i zaproponowanej ostatnio autopoprawce" - powiedział PAP Biznes Domański.



"Na stole jest również naturalnie propozycja zaprezentowana przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Zdrowia. Będziemy szukać najlepszego rozwiązania" - dodał.

We wtorek podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk wskazał, że koalicja rządowa powinna przedstawić wspólną propozycję dotyczącą składki zdrowotnej.

Wcześniej wicepremier, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że jeśli w najbliższym czasie nie będzie ostatecznego projektu Ministerstw Finansów i Zdrowia ws. składki zdrowotnej, to PSL ma przygotowany kompromisowy projekt, który w Sejmie mógłby liczyć na głosy ponad 400 posłów.



Minister finansów zapowiedział w poniedziałek w TOK FM, że przedstawienie przez koalicjantów wspólnego projektu dot. obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców to "kwestia najbliższych tygodni". Ostateczne rozwiązanie nie zostało jeszcze wypracowane, oprócz propozycji, którą MF przedstawił w marcu wraz z minister zdrowia Izabelą Leszczyną. Swój projekt zmian złożyła w Sejmie Polska 2050, a własne projekty zapowiedziały także Polskie Stronnictwo Ludowe i Lewica.

