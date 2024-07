Kredyt naStart zagrożony. MFiPR krytykuje, Polska 2050 odmawia poparcia

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uważa, że kredyt mieszkaniowy naStart może doprowadzić w krótkim okresie do niewspółmiernego wzrostu cen na rynku mieszkaniowym. Ponadto wg MFiPR ten program nie zwiększy dostępności mieszkań. W dniu 23 lipca 2024 r. Szymon Hołownia poinformował, że klub parlamentarny Polska 2050 nie poprze kredytu mieszkaniowego naStart. Jego zdaniem program w obecnej formie zapewni "prosty przepływ pieniędzy państwowych do deweloperów". Hołownia dodał, że jego urgupowanie poparłby "bardziej sprawiedliwe formy wsparcia".

Minister Rozwoju i Technologii zachwala Kredyt (mieszkaniowy) #naStart

W zeszłym tygodniu (dokładnie 16 lipca 2024 r.) opublikowana została nowa wersja projektu ustawy o kredycie mieszkaniowym #naStart. Ten nowy program dopłat do kredytów mieszkaniowych ma zastąpić od przyszłego roku bezpieczne kredyty 2% i rodzinne kredyty mieszkaniowe. Większa pomoc ma być zaadresowana do wieloosobowych gospodarstw domowych, w szczególności rodzin z dziećmi. Minister Rozwoju i Technologii planuje, że ta ustawa wejdzie w życie z dniem 15 stycznia 2025 r. Zasady udzielania kredytu #naStart a zwłaszcza przepisy określające wysokość dopłat są niezwykle skomplikowane. Przewidziane jest m.in. kryterium dochodowe i powierzchniowe.

Wprowadzenie kredytu z oprocentowaniem 0% na zakup pierwszego mieszkania, to obietnica nr 91 na liście 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów Koalicji Obywatelskiej. Warto też przypomnieć, że owe pierwsze 100 dni rządów obecnej koalicji rządowej upłynęło 22 marca 2024 r.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej krytykuje nowy program dopłat do rat kredytów mieszkaniowych

"Projektowane w ustawie rozwiązania nie adresują właściwie wyzwania, jakim jest poprawa dostępności mieszkaniowej. Ponownie zwracamy uwagę, że skierowane wsparcie do strony popytowej zamiast do tej związanej z podażą mieszkań może doprowadzić do niewspółmiernego wzrostu cen na rynku mieszkaniowym w krótkim okresie przed odpowiednim dostosowaniem podaży mieszkań" - wskazał resort w piśmie z 22 lipca 2024 r. podpisanym przez wiceministra Jana Szyszkę, skierowanym do sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów Mariusza Skowrońskiego.

MFiPR negatywnie ocenia niektóre szczegółowe zmiany w projekcie, wprowadzone przez projektodawcę, czyli Ministerstwo Rozwoju i Technologii po konsultacjach, w tym zniesienie limitu dochodowego dla rodzin z co najmniej trójką dzieci. "Dodatkowo, gospodarstwo domowe z co najmniej trójką dzieci może skorzystać z programu, nawet jeżeli posiada już nieruchomość. Utrzymanie, że posiadana w trakcie przystąpienia do programu nieruchomość musi być zbyta a nie sprzedana, w opinii MFiPR, może prowadzić do nadużyć i wykorzystywania państwowych dopłat do kredytów przez beneficjentów, których stać na zaciągnięcie kredytu na rynku bez wsparcia" - wskazano w piśmie.

Resort funduszy i polityki regionalnej krytycznie odniósł się również do zwiększenia limitów wniosków o przyznanie kredytu w dwóch pierwszych kwartałach. "Wprowadzenie limitów wniosków na kwartał na poziomie 15 tys., (...) stanowiło (...) bezpiecznik przed nadmiernym wzrostem cen mieszkań poprzez przesycenie popytu. Jednakże zwiększenie limitów puli wniosków na dwa pierwsze kwartały 2025 r. są w ocenie MFiPR zmianą negatywną" - wskazano w piśmie. W opinii MFiPR "zwiększenie tego limitu, zwłaszcza na początku programu, może skutkować efektem podobnym, jaki obserwowaliśmy w przypadku poprzednika projektu, bezpiecznego kredytu 2 proc.".

Ministerstwo podtrzymało również wyrażoną w trakcie uzgodnień międzyresortowych sugestię pozostawienia tej części programu, która dotyczy kredytu na partycypację lub wkład mieszkaniowy w Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych i Towarzystwach Budownictwa Społecznego. "W uzasadnieniu do ustawy MRiT wskazuje, że objęcie gwarancją kredytów na wydatki ponoszone w związku z pokryciem kosztów partycypacji albo wkładu mieszkaniowego nawet do pełnej wartości pożyczanego kapitału czyni te produkty kredytowe dla banków równie, a nawet bardziej bezpiecznymi i atrakcyjnymi niż kredyty hipoteczne. W związku z powyższym, MFiPR rekomenduje pozostawienie programu tylko w części dotyczącej kredytu konsumenckiego, jako tego który wspiera sektor budownictwa społecznego".



Przypomnijmy, że Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej jest obecnie, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która należy do partii Polska 2050.

Hołownia : Klub Polska 2050 nie poprze kredytu mieszkaniowego na Start

"Kredytu 0 proc. nie poprzemy, to od razu mówię, nic się w tej sprawie nie zmieniło" - powiedział marszałek Sejmu we wtorek 23 lipca 2024 r. na konferencji przed posiedzeniem Sejmu, pytany, czy jego klub poprze kredyt naStart.



"Jeżeli ta propozycja będzie ewoluować w jakiś sposób, który doprowadzi do tego, że będzie bardziej sprawiedliwa, pojawią się formy rzeczywiście realnego wsparcia budownictwa społecznego, na którym nam bardzo zależy, to tak. Ale uważamy, że rozwiązania, które zapewnią prosty przepływ pieniędzy państwowych do deweloperów, to nie jest najlepsze rozwiązanie, które dzisiaj moglibyśmy mieć, bo od tego nie będzie większej podaży mieszkań. Od tego będzie przedłożenie rozwiązania tego problemu na lata" - dodał marszałek Sejmu.

