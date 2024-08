Matura i egzamin ósmoklasisty w 2025 roku - terminy i zasady przeprowadzenia. CKE opublikowała harmonogram i inne ważne informacje

1b

Deklaracja

B



Deklaracja dla zdającego, który ma obowiązek złożyć deklarację do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej , tj. dla: absolwenta 4-letniego LO, 5-letniego technikum lub branżowej szkoły II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana ( Formuła 2023 ) absolwenta 3-letniego LO lub szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego LO, 4-letniego technikum, branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2022/2023 włącznie, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana ( Formuła 2015 ) absolwenta uzupełniającego LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie ( Formuła 2015 ) absolwenta liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie ( Formuła 2015 ) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.) – z wyjątkiem absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2020–2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości – którego szkoła została zlikwidowana ( Formuła 2023 ) absolwenta oddziału międzynarodowego w 3-letnim albo 4-letnim liceum ogólnokształcącym ( Formuła 2023 ), posiadającego dyplom IB (International Baccalaureate), którego szkoła została zlikwidowana absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.), który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2020–2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości, którego szkoła została zlikwidowana ( Formuła 2015 ) osoby, która uzyskała (uzyska) świadectwo ukończenia 3-letniego LO na podstawie egzaminów eksternistycznych ( Formuła 2015 ) osoby, która uzyskała (uzyska) świadectwo ukończenia 4-letniego LO na podstawie egzaminów eksternistycznych ( Formuła 2023 ) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej ( Formuła 2023 – jeżeli przystępuje do egzaminu po raz pierwszy lub jeżeli w 2023 r. lub 2024 r. przystąpił do egzaminu w Formule 2023 ; Formuła 2015 – jeżeli przystępuje do egzaminu w Formule 2015 po raz kolejny).

Pobierz Word

Pobierz PDF