Niższe ceny prądu od lipca 2024 roku tylko z tym oświadczeniem. Trzeba je złożyć do końca sierpnia. Opublikowano nowy wzór

Niższe ceny prądu od lipca 2024 roku będą obowiązywały tylko po złożeniu tego oświadczenia, Dla szczególnych grup odbiorców energii. W końcu opublikowano nowy wzór. Oświadczenie trzeba złożyć już do końca sierpnia. Czy ty też masz taki obowiązek?

Te szczególne grupy wśród odbiorców energii będą miały niższe ceny prądu

Ceny energii to jeden z tematów, który od wielu miesięcy rozgrzewa opinię publiczną. I choć stawki są już znane od pewnego czasu, to wiele osób nadal myśli o rachunkach grozy, których pojawienie się jest co jakiś czas zapowiadane w doniesieniach prasowych. I choć większości odbiorców prądu pozostaje oczekiwanie na to, by przekonać się, jaka jest rzeczywistość, to jednak wśród odbiorców prądu nadal istnieją ich szczególne grupy, które muszą pamiętać o dopełnieniu odpowiednich formalności, by móc korzystać po 1 lipca 2024 roku z obniżonych cen. Dotyczy to w szczególności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, samorządów, a także instytucji użyteczności publicznej (np. szpitali, szkół, żłobków i przedszkoli). Od lipca 2024 roku cena energii dla nich pozostanie na poziomie 693 zł/MWh netto. Jednak aby z niej skorzystać, konieczne jest złożenie dostawcy energii określonego oświadczenia. Jego wzór został w ostatnich dniach opublikowany w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z 7 sierpnia 2024 r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego.

REKLAMA

W oświadczeniu należy wskazać:

miejsca poboru energii elektrycznej,

informacje dotyczące części energii elektrycznej objętej ceną maksymalną,

wielkość zużycia energii elektrycznej wyrażoną w kWh,

dane identyfikacyjne odbiorcy uprawnionego, w tym jego dane kontaktowe, a także informacje dotyczące osoby uprawnionej do reprezentowania tego odbiorcy.

Bon energetyczny będzie dla najuboższych gospodarstw domowych

A co z gospodarstwami domowymi? Od 1 lipca 2024 roku stawka za energię elektryczną (czynną) zostanie dla nich zamrożona na poziomie 500 zł/MWh (wcześniej obowiązywała stawka 412 zł/MWh). Na rachunkach znajdą się również pełne opłaty dystrybucyjne według stawek zatwierdzonych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na rok 2024. Przestaną także obowiązywać limity zużycia prądu. Dodatkowo około 4 miliony najuboższych rodzin skorzystają z bonu energetycznego. Wniosek o jego przyznanie trzeba złożyć w gminie w okresie od 1 sierpnia do 30 września.

Bon energetyczny jest jednorazowym świadczeniem w wysokości:

300 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

400 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

500 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Gospodarstwa domowe ogrzewane przy użyciu energii elektrycznej otrzymają dwukrotnie wyższy bon (od 600 złotych do 1200 złotych).

Dalszy ciąg materiału pod wideo