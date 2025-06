rozwiń >

Duże pieniądze na modernizację budynku i kanalizację: rusza nowy program – łącznie 1,3 miliarda zł do wzięcia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w nowym programie – do rozdysponowania dla beneficjentów jest aż 1,3 mld zł. Program będzie dostępny wyłącznie w czterech województwach.

Nabory Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

NFOŚiGW ogłosił nabór wniosków finansowanych ze środków programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Środki są dostępne w ramach trzech naborów z oddzielnymi celami i budżetami:

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej wraz z instalacją OZE – wsparcie dotacyjne dla uszkodzonej lub zniszczonej infrastruktury z obszarów poszkodowanych przez powódź. Przewidywany budżet to 295 mln zł. Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej. Przewidywany aktualny budżet to 400 mln zł (docelowo w ramach całego działania 500 mln zł). Odbudowa infrastruktury do zaopatrzenia w wodę do spożycia. Przewidywany budżet to 500 mln zł.

Duże pieniądze na modernizację budynku i kanalizację: rusza nowy program ale tylko dla wybranych

Programy będą dostępne wyłącznie dla beneficjentów z województw:

Dolnośląskiego,

Lubuskiego,

Opolskiego,

Śląskiego.

Powyższe województwa były dotknięte powodzią w 2024 r., stąd też ograniczenie dofinansowania przeznaczonego w głównej mierze na walkę ze skutkami powodzi lub przeciwdziałanie ewentualnym przyszłym powodziom.

Duże pieniądze na modernizację budynku i kanalizację: rusza nowy program – łącznie 1,3 miliarda zł do wzięcia. Na co dokładnie można przeznaczyć środki?

Programy są przeznaczone m. in. na termomodernizację i odbudowę budynków użyteczności publicznej po powodzi. Dofinansowanie ma obejmować takie działania, jak:

osuszanie i ocieplenie budynków,

przyłączenie do sieci ciepłowniczej,

instalacja nowych niskoemisyjnych lub odnawialnych źródeł ciepła lub energii elektrycznej na potrzeby własne, w tym magazynów energii i pomp ciepła,

wykorzystanie technologii odzysku ciepła,

wymiana oświetlenia na energooszczędne,

zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku (BMS),

modernizacja systemów wentylacji i klimatyzacji.

Ważne Założenie NFOŚiGW jest takie, aby dzięki programowi poprawiono efektywność energetyczną budynków. Oszczędność energii pierwotnej musi wynieść co najmniej 20% (przy czym nie jest do tego wliczana sama wymiana źródła ciepła). Zakres prac musi być określony na podstawie przeprowadzonych wcześniej audytów energetycznych.

Możliwe jest częściowe pokrycie z dofinansowania, ale wyłącznie do 20% kosztów kwalifikowalnych projektu, takich działań dodatkowych, które nie będą wynikały z audytu energetycznego, ale ogólnie przyczynią się do usuwania skutków powodzi, to jest m. in.: osuszanie ścian, naprawa podłóg, zwiększenie powierzchni zielonych, montaż magazynów energii, służących cyfryzacji budynku.

inwestycje o charakterze wodno-kanalizacyjnym

Wsparcie ma obejmować także inwestycje o charakterze wodno-kanalizacyjnym – szczególnie w zakresie uszkodzonych systemów kanalizacji służących do odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracjach o wielkości od 2 tys. równoważnej liczby mieszkańców (RLM). Naprawa ma na celu zwiększenie odporności infrastruktury na wypadek kolejnych powodzi. Dofinansowanie ma być niezależne od liczby mieszkańców gminy.

Duże pieniądze na modernizację budynku i kanalizację: rusza nowy program – łącznie 1,3 miliarda zł do wzięcia. Kiedy i dla kogo?

Warto się pospieszyć, bo nabory wniosków już trwają, począwszy od 23 czerwca 2025 r., a zakończą się 31 grudnia 2025 r.

Przy tym należy pamiętać, że programy są skierowane do administracji publicznej, instytucji nauki i edukacji, instytucji ochrony zdrowia, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, spółek wodnych i ich związków, w zależności od danego programu.

Dofinansowania są wysokie, bowiem mogą wynieść aż do 95% kosztów kwalifikowalnych.