Najnowszy sondaż partyjny 2025: dla Rzeczpospolitej, WP, Onet. We wszystkich sondażach partyjnych wygrywa PiS. Jakie partie są poniżej progu 5%?

Najnowszy sondaż partyjny 2025 dla Rzeczpospolitej

PiS wygrywa z KO w nowym sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” pokazującym poparcie dla partii politycznych. Z badania wynika, że trzecią siłą jest Konfederacja, a pod progiem wyborczym znalazły się Polska 2050 i PSL.

Z sondażu, ukazującym obraz sceny politycznej miesiąc po wyborach prezydenckich, wynika, że PiS ma 28,9 proc., co oznacza zysk o 0,6 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego sondażu preferencji politycznych dla „Rz” przeprowadzonego tuż po II turze wyborów prezydenckich. Traci KO – ma 26,5 proc., co oznacza spadek o 5,8 pp. Na trzecim miejscu jest Konfederacja z wynikiem 16,8 proc., czyli zanotowała spadek o 3,9 pp.

PiS - 28,9% KO - 26,5% Konfederacja - 16,8% Lewica - 5,6% Razem - 4,8% Polska 2050 - 3,8% PSL - 3,2%

Do Sejmu weszłaby jeszcze Lewica z wynikiem 5,6 pp. (spadek o 0,7 pp.). Na kolejnym miejscu z wynikiem 4,8 proc. (wzrost o 1,7 pp.) znalazła się Partia Razem. „Z tygodnia na tydzień Razem się umacnia – widać to zarówno w sondażach, jak i w strukturach, do których w tym roku dołączyło niemal 12 tys. nowych osób” - zaznacza „Rz”. Pod progiem są Polska 2050 (3,8 proc.) oraz PSL z wynikiem 3,2 proc. Niezdecydowanych jest w tym sondażu 6,3 proc.

Obecnie do urn poszłoby 54 proc. wyborców, w tym „zdecydowanie” 41,3 proc., a „raczej” 12,7 proc. Na początku czerwca było to 63,5 proc. łącznie, czyli nastąpił spadek deklarowanej obecności na wyborach o blisko 10 pp. Badanie przeprowadzono 27-28 czerwca na grupie 1067 respondentów.(PAP)

Sondaż partyjny 2025 dla WP

Z sondażu przeprowadzonego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 28,3 proc. KO uzyskałaby 25,6 proc. poparcia, a obecnie rządząca koalicja nie utworzyłaby rządu.

PiS - 28,3% KO - 25,6% Konfederacja - 15% Lewica - 6,6% Razem - 5% Polska 2050 - 4,4% PSL - 4,1% Konfederacja Korony Polskiej - 3,9%

Według badania, największe poparcie ma obecnie Prawo i Sprawiedliwość - na tę partię zagłosowałoby 28,3 proc. badanych. PiS zanotowało spadek poparcia o 1,7 pkt proc. w porównaniu z poprzednim sondażem. Koalicja Obywatelska uzyskała wśród ankietowanych poparcie na poziomie 25,6 proc. To spadek o 7,4 pkt proc. Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z poparciem 15 proc. - zanotowała spadek o 1 pkt proc. Do Sejmu dostałaby się także Lewica z poparciem 6,6 proc. (+0,6 pkt proc.) oraz Razem z wynikiem 5 proc. (-0,2 pkt proc.).

Pod progiem wyborczym znalazła się Polska 2050 z poparciem na poziomie 4,4 proc., PSL z wynikiem 4,1 proc. oraz Konfederacja Korony Polskiej z 3,9 proc. głosów. 7,1 proc. ankietowanych nie wskazało, na kogo chciałoby oddać głos.

Wyliczenia Wirtualnej Polski wskazały, że PiS uzyskałoby 177 mandatów, a KO - 158 mandatów. Konfederacja wprowadziłaby do Sejmu 84 swoich przedstawicieli, Lewica i Razem - odpowiednio 26 i 14.

Wynika z tego, że obecnie rządząca koalicja nie utworzyłaby rządu. Sondaż przeprowadziła pracownia United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 27-29 czerwca 2025 roku metodą CATI&CAWI na próbie 1000 osób. (PAP)

Sondaż partyjny 2025 dla Onetu

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę Prawo i Sprawiedliwość mogłoby liczyć na 30,5 proc. głosów, Koalicja Obywatelska na 25,8 proc., a PSL i Polska 2050 znalazłyby się poza Sejmem - wynika z sondażu IBRiS przeprowadzonego dla Onetu. Frekwencja wyniosłaby 60 proc.

Z najnowszego sondażu pracowni IBRiS wynika, że oddanie głosu na PiS zadeklarowało 30,5 proc. respondentów. To spadek o 1,7 pkt proc. względem badania sprzed miesiąca. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 25,8 proc. (spadek o 7,6 pkt proc.). 16,8 proc. ankietowanych zadeklarowało oddanie głosu na Konfederację (spadek o 0,3 pkt proc.), a 6,1 proc. (wzrost o 1,1 pkt proc.) na Lewicę. W Sejmie znalazłaby się też debiutująca w sondażu Konfederacja Korony Polskiej, z poparciem 5,1 proc.

PiS - 30,5% KO - 25,8% Konfederacja - 16,8% Lewica - 6,1% Konfederacja Korony Polskiej - 5,1% Polska 2050 - 4,6% PSL - 4% Razem - 3,9%

Autorzy badania wskazali, że poza Sejmem znalazłyby się obie partie do niedawna tworzące Trzecią Drogę, a więc Polska 2050 z 4,6-proc. poparciem i PSL, na które głos zadeklarowało oddać 4 proc. badanych. W badaniu wskazano, że wcześniejszy pomiar dawał ich koalicji 6-proc. poparcie. Poza parlamentem znalazłaby się również Partia Razem, na którą głos zadeklarowało oddać 3,9 proc. badanych (wzrost o 1,4 pkt proc.).

3,2 proc. respondentów wybrało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”. Z symulacji przeprowadzonej przez Onet, bazującej na tym sondażu, wynika że PiS zdobyłoby w Sejmie 192 mandaty (spadek o 2 mandaty, względem wyborów z października 2023 r.). Koalicja Obywatelska uzyskałaby 154 mandaty (spadek o 3 mandaty), a Konfederacja 95 mandatów (wzrost o 77). Lewica otrzymałaby 19 mandatów (spadek o 7), a Konfederacja Korony Polskiej 6 mandatów.

Badanie przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 23-24 czerwca 2025 r. na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób. Sondaż realizowano metodą telefoniczną, wykorzystując standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CATI). (PAP)