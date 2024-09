Kobiety w grze - można dostać 20.000 złotych dofinansowania na rozwój. Wniosek trzeba złożyć już do końca października.

Kobiety w grze. Można dostać 20.000 złotych dofinansowania na rozwój piłki nożnej kobiet w Polsce. Wniosek o grant trzeba złożyć do końca października. Za uzyskanie środki będzie można zrealizować różnorakie projekty.

Projekty rozwojowe w obszarze piłki nożnej kobiet

Departament Piłkarstwa Kobiecego PZPN ogłosił program grantowy „Kobiety w grze”, którego celem jest wsparcie realizacji projektów rozwojowych w obszarze piłki nożnej kobiet na poziomie województw, powiatów i gmin w sezonie 2024/2025. Chodzi o kluby z niższych klas rozgrywkowych – III, IV, V ligi kobiet, kobiecych klubów młodzieżowych oraz sekcji piłkarskich w klubach męskich z poziomu III, IV ligi i klas niższych. W ramach uzyskanej pomocy finansowej mogą zostać zrealizowane różnorakie projekty, których efektem będzie rozwój piłki nożnej kobiet w Polsce. Wśród przykładowych działań wskazuje się współpracę ze szkołami przy szkoleniu dziewcząt, organizację pikników sportowych czy turniejów, a także budowanie silniejszej obecności klubu w mediach społecznościowych, szkolenie młodych piłkarek czy kursy dla trenerek. Z uzyskanego dofinansowania nie można pokrywać takich kosztów, jak związane z wynajmem lokalu biurowego, związane z prowadzeniem korespondencji i utrzymaniem łączności, opłaty za nośniki energii.

Można uzyskać 20.000 złotych dofinansowania

Budżet projektu to 600.000 złotych, a uczestnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie na swoje działania nawet w wysokości 20.000 złotych. Organizowany program grantowy wpisuje się podejmowane przez PZPN działania mające na celu wsparcie klubów niższych klas rozgrywkowych. Działania oddolne mają przyczynić się popularyzacji i promocji piłki nożnej dziewcząt. Wnioski o granty można składać do 31 października 2024 r., a projekty, które będzie obejmowało dofinansowanie będą musiały być zrealizowane w terminie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2025 roku. Wnioski o należy przesyłać na adres programgrantowy@pzpn.pl. Do wniosku należy dołączyć: