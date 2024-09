Ważne zmiany w NFZ. Dotyczą pracowników i już weszły w życie. NFZ opublikował niezbędne procedury, ale to jeszcze nie jest koniec

Ważne zmiany w NFZ. Dotyczą pracowników i już weszły w życie. NFZ opublikował procedurę zgłoszeń wewnętrznych i określił kompetencje Biura Nadzoru Wewnętrznego Centrali.

Procedura zgłoszeń wewnętrznych w Narodowym Funduszu Zdrowia

W dniu 25 września 2024 roku zaczęły obowiązywać długo zapowiadane regulacje prawne dotyczące sygnalistów. Zmiana objęła również Narodowy Fundusz Zdrowia, który opublikował zarządzenie prezesa w sprawie procedury zgłoszeń wewnętrznych w Narodowym Funduszu Zdrowia. Określono w niej tryb przyjmowania, weryfikowania i rozpatrywania zgłoszeń o naruszeniach prawa w kontekście związanym z pracą oraz podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami przy zapewnieniu należytej ochrony oraz anonimowości sygnalisty.

Wynika z niej, że komórką właściwą w sprawach przyjmowania, weryfikowania i rozpatrywania zgłoszeń wewnętrznych w Funduszu oraz do komunikacji z sygnalistą jest Biuro Nadzoru Wewnętrznego Centrali.

Osoba upoważniona może wszcząć postępowanie wyjaśniające

Jeżeli dokonane zgłoszenie wewnętrzne spełnia wymogi, osoba upoważniona potwierdza sygnaliście przyjęcie go w terminie 7 dni od dnia otrzymania. Jeżeli będzie ono uzasadniało wszczęcie postępowania wyjaśniającego, osoba upoważniona podejmie niezwłocznie i z należytą starannością czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zawartych w zgłoszeniu, w szczególności ustalenie, czy podejrzenia sygnalisty co do zaistniałego lub przyszłego naruszenia prawa albo co do próby ukrycia naruszenia są uzasadnione. Jeżeli weryfikacja nie będzie możliwa, osoba upoważniona może wystąpić do prezesa Funduszu, za pośrednictwem dyrektora BNW, z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli. Wówczas osoba upoważniona na wyłączne potrzeby tego postępowania ma prawo do:

swobodnego poruszania się na terenie Funduszu; przeprowadzania oględzin; występowania do pracowników Funduszu o:

udzielenie w wyznaczonym terminie informacji lub wyjaśnień (w formie wskazanej przez osobę upoważnioną),

wgląd do dokumentów oraz pobieranie i zabezpieczenie oryginałów dokumentów, a także innych materiałów dowodowych,

wypożyczenie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia postępowania wyjaśniającego lub kontrolnego,

sporządzenie niezbędnych odpisów, kopii lub wyciągów z dokumentów (poświadczonych za zgodność z oryginałem),

sporządzenie wydruków danych z użytkowanych systemów informatycznych (opatrzonych datą sporządzenia i podpisem osoby dokonującej wydruku) jak również zestawień i obliczeń.

W NFZ będzie też procedura zgłoszeń zewnętrznych

Warto pamiętać, że NFZ znajduje się w grupie podmiotów, które mają obowiązek stworzenia zarówno procedury zgłoszeń wewnętrznych, jak i zewnętrznych. W ustawie z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów uregulowano bowiem między innymi zadania organów publicznych związane ze zgłaszaniem informacji o naruszeniach prawa i z podejmowaniem działań następczych. Przez organ publiczny ustawa ta rozumie naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej, właściwe do podejmowania działań następczych w dziedzinach wskazanych w art. 3 ust. 1 uos. Obowiązek w zakresie zgłoszeń zewnętrznych obejmuje więc wszystkie organy publiczne, a w zakresie administracji samorządowej organy jednostek samorządu terytorialnego. W praktyce obowiązki te obciążą organy wykonawcze, czyli wójta, burmistrza, prezydenta, zarządu powiatu, zarządu województwa. Wdrożenie systemów przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i prowadzenia działań następczych musi nastąpić do dnia 24 grudnia 2024 r.