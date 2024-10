Młodzieżowe Słowo Roku 2024: zgłoszenia na msr.pwn.pl. Zasady, harmonogram

Młodzieżowe Słowo Roku to plebiscyt organizowany przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Jest przedsięwzięciem popularyzującym język polski wśród młodzieży, zapoczątkowanym w 2016 roku w ramach projektu Słowa klucze i programu Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych”.

Młodzieżowe Słowo Roku 2024. Harmonogram

W 2024 roku Młodzieżowe Słowo Roku jest wyłaniane wg następującego harmonogramu:

Etap I: Od 8 października 2024 godz. 12.00 do 5 listopada 2024 godz. 12.00 – można wtedy zgłaszać propozycje słów-kandydatów

Etap II: Od 13 listopada godz. 12.00 do 30 listopada godz. 12.00 – ostateczne głosowanie, wybór zwycięskiego słowa spośród finałowej dwudziestki. Zostanie wtedy opublikowana lista 20 słów, na które będzie można głosować przez internetowy formularz jednokrotnego wyboru (zagłosować w II etapie będzie można tylko na jedno słowo).

Młodzieżowe Słowo Roku 2024. Zasady

Plebiscyt Młodzieżowe Słowo Roku ma na celu wyłonienie najciekawszych i najbardziej popularnych wśród młodych ludzi słów, określeń lub wyrażeń. To okazja do zabawy językiem polskim i refleksji nad ciągłymi zmianami, które w nim zachodzą. Organizatorom zależy, by plebiscyt wywoływał pozytywne emocje i przebiegał w przyjaznej atmosferze oraz z zachowaniem zasad etykiety i etyki.

Wydawnictwo Naukowe PWN przykłada dużą wagę do tego, aby reguły wyboru zwycięskiego słowa były jak najbardziej przejrzyste i zrozumiałe dla wszystkich.

Ważne Młodzieżowe Słowo Roku nie musi być nowe, slangowe ani najczęściej używane w danym roku.

Zgodnie z zasadami plebiscytu Młodzieżowe Słowo Roku jest wyłaniane w dwóch etapach:

1) do pierwszego etapu plebiscytu może być zgłoszone każde słowo. Następnie Jury w składzie: Anna Wileczek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) (przew. Jury), Ewa Kołodziejek (Uniwersytet Szczeciński), Marek Łaziński (Uniwersytet Warszawski), Bartek Chaciński („Polityka”) dokonają analizy zgłoszeń;



2) do drugiego etapu głosowania przejdą (głosami Jury) najczęściej zgłaszane w pierwszym etapie słowa, które jednocześnie są zgodne z regulaminem. W drugim etapie zaprezentowana zostanie lista 20 słów, spośród których głosami internautów wyłonimy zwycięskie słowo.

Ważne Wyniki głosowania na Młodzieżowe Słowo Roku zostaną opublikowane na początku grudnia 2024 r.

Jak zgłosić kandydata na Młodzieżowe Słowo Roku

Słowo, które zdaniem zgłaszającego powinno wziąć udział w głosowaniu na Młodzieżowe Słowo Roku w 2024 roku można zgłosić za pomocą formularza, na stronie msr.pwn.pl.

W formularzu tym trzeba wpisać słowo wraz z informacją, co ono znaczy. Można także dodać przykład użycia tego słowa.

Ważne Organizatorzy podkreślają, że Młodzieżowe Słowo Roku nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniona będzie przede wszystkim istotność tematu oraz kreatywność języka w opisywaniu rzeczywistości.

Propozycje słów można zgłaszać od 8 października 2024 godz. 12.00 do 5 listopada 2024 godz. 12.00

Nagroda Jury

Tak jak co roku zostanie przyznana dodatkowa Nagroda Jury, która pozwoli wskazać najciekawsze zdaniem jurorów słowo wraz z definicją. Kapituła zwróci uwagę m.in. na istotność tematu oraz kreatywność języka w opisywaniu rzeczywistości.



W poprzednich plebiscytach do współpracy zaprosiliśmy młodzież szkolną i z jej pomocy zamierzamy korzystać także podczas edycji 2024. Jury na etapie analizy zgłoszeń, będzie konsultować się z młodymi przedstawicielami Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży UJK.

Nagrody dla zgłaszających słowa

Osoby, które jako pierwsze zgłoszą w I etapie plebiscytu słowa wraz z definicjami zgodnymi z regulaminem, a ich propozycje zostaną zakwalifikowane do finałowej dwudziestki, otrzymają nagrody w postaci zestawów kosmetyków marki Ziaja z serii Jeju dla nastolatków.

Regulamin

Dokładne zasady plebiscytu można znaleźć na stronie Wydawnictwa Naukowego PWN w zakładce Regulamin.