Mieszkania na najem krótkoterminowy: Będzie rejestr mieszkań i obowiązek uzyskania zgody na działalność

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski poinformował o pracach nad projektem ustawy ograniczającej najem krótkoterminowy. Planowane jest m.in. wprowadzenie rejestru mieszkań na wynajem terminowy i obowiązek uzyskiwania zgody na taką działalność.

Najem krótkoterminowy na celowniku

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz niedawno zaproponowała w serwisie X ograniczenie krótkoterminowego najmu mieszkań.

- Polska jest liderem w Europie wysokich cen wynajmu mieszkań. Tak wynika z najnowszego raportu Programu Badań Rozwoju Przestrzennego Europy – mówi Pełczyńska-Nałęcz w materiale zamieszczonym w serwisie X. - Młodych ludzi nie stać na wyprowadzkę z domu, a jednym z powodów jest to, że coraz częściej mieszkania zamieniane są w „hotele” – dodaje.

Jak twierdzi minister, tylko w Warszawie na 100 nowych mieszkań przypada 20 nowych ofert najmu krótkoterminowego (Airbnb). Mieszkania, które mogłyby służyć dla normalnego życia, są wyciągane z rynku na usługi „hotelowe”. - Jaki jest efekt? – pyta Pełczyńska-Nałęcz i od razu daje odpowiedź, że ceny wynajmu długoterminowego rosną.

Minister zaproponowała rozwiązanie tego problemu. Po pierwsze należy wprowadzić rejestr lokali, które są wykorzystywane na airbnb po to, żeby wyciągnąć je z szarej strefy. Po drugie system podatkowy powinien zniechęcać do najmu krótkoterminowego, bo teraz niestety tak nie jest. - Nie może być tak, że setki tysięcy mieszkań w Polsce zamieniane są w hotele. Mieszkania nie służą do osiągania szybkich zysków, są miejscem do życia. – konkluduje Pełczyńska-Nałęcz.

Rejestr mieszkań na najem krótkoterminowy

Okazuje się, że projekt ustawy dotyczący najmu krótkoterminowego mieszkań jest obecnie przygotowywany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Poinformował o tym wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski. Planowane jest m.in. wprowadzenie rejestru mieszkań na wynajem terminowy i obowiązek uzyskiwania zgody na taką działalność.

- Z tego, co wiem, ta ustawa, przygotowywana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i przez miasta turystyczne w Polsce razem, przewiduje też taki rejestr [mieszkań na wynajem krótkoterminowy]. Natomiast musimy uważać też, bo poruszamy się na rynku, żeby tego rynek nie zepsuć. Natomiast pewna kontrola jest tu wymagana - powiedział Karnowski.

Zgoda wspólnoty mieszkaniowej na wynajem krótkoterminowy

Planowane jest także wprowadzenie obowiązku uzyskania zgody wspólnoty mieszkaniowej na najem krótkoterminowy.

- Będzie też może czasami uzyskać zgodę wspólnoty [mieszkaniowej na wynajem krótkoterminowy] […] będzie też trzeba uzyskać zgodę straży pożarnej, bo to jest już obiekt quasi hotelowy, szczególnie jak mieszka tam nieraz więcej osób - podkreślił wiceminister.

Zdaniem Karnowskiego, jedną z funkcji tej ustawy będzie także zwiększenie na rynku ilości mieszkań na wynajem długoterminowy.

Źródło: ISBnews, Infor

Tomasz Kowalski