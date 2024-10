Można sprawdzić, czy wypłacona kwota czternastej emerytury była prawidłowa. Porównaj otrzymaną kwotę z decyzją ZUS

ZUS zaczął w bieżącym tygodniu wysyłać emerytom i rencistom decyzje o przyznaniu tzw. czternastej emerytury. Decyzje ZUS zostaną przesłane do prawie 6,8 mln osób. Będzie można sprawdzić, czy otrzymana kwota czternastkii zgadza się z decyzją ZUS-u. Jeżeli nie, to trzeba zapytać ZUS o przyczynę tej rozbieżności.

14. emerytury w 2024 r. już zostały wypłacone. Teraz ZUS wysyła decyzje

W ubiegłym tygodniu ZUS zakończył wypłaty czternastek. Dodatkowe roczne świadczenie dla emerytów i rencistów trafiło do wszystkich uprawnionych, czyli tych, którzy spełniali warunki do jego przyznania. - W tym roku czternastą emeryturę otrzymało niemal 6,8 mln osób, w regionie ponad 179 tys. uprawnionych. Łączna kwota wypłaconych środków wyniosła 9,8 mld zł, w Podlaskiem – 263,5 mln zł. Teraz rozpoczynamy wysyłkę decyzji informujących o przyznanej kwocie - informuje Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.



A zatem będzie można sprawdzić, czy otrzymana kwota zgadza się z decyzją ZUS-u. Jeżeli nie, to trzeba zapytać ZUS o przyczynę tej rozbieżności.

Kto powinien dostać w 2024 roku całą kwotę 14 emerytury 1780,96 zł brutto ( 1493,67 zł netto)

Co roku emeryci i renciści mają prawo do otrzymania kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego (czyli tzw. czternastej emerytury). Prawo to jest zapisane od ponad roku w ustawie z 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Pełna kwota czternastej emerytury w 2024 roku wynosi 1780,96 zł brutto (1493,67 zł netto), czyli tyle, ile wynosi aktualnie minimalna emerytura. Warto przypomnieć, że to dużo mniej niż w 2023 roku, kiedy to 14. emerytura wyniosła 2650 zł brutto.



ZUS wyjaśnia, że wypłatę pełnej kwoty "czternastki" dostaną osoby, których świadczenie podstawowe (np. emerytura, renta) nie przekracza 2 900 zł brutto. W przypadku osób ze świadczeniem głównym między 2900 zł a 4630,96 zł brutto, czternastka zostanie zmniejszona zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.



Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim przesłała do naszej redakcji tabelę kwot brutto i netto 14 emerytury w 2024 roku z zastosowaniem zasady złotówka za złotówkę. Co istotne, przy zastosowaniu tej zasady, minimalna wysokość "czternastki" musiała wynieść co najmniej 50 zł brutto, aby świadczenie w ogóle przysługiwało i zostało wypłacone.

Wysokość "czternastek" w 2024 r. [w zł]

brutto - netto Miesięczna wysokość emerytury brutto Miesięczna wysokość emerytury netto Wysokość "czternastki" brutto Wysokość "czternastki" netto 1780,96 1620,67 1780,96 1493,67 2 000,00 1 820,00 1 780,96 1 466,67 2 250,00 2 047,50 1 780,96 1 436,67 2 500,00 2 275,00 1 780,96 1 406,67 2 750,00 2 472,50 1 780,96 1 406,95 2 900,00 2 591,00 1 780,96 1 406,95 3 000,00 2 670,00 1 680,96 1 327,95 3 250,00 2 867,50 1 430,96 1 130,45 3 500,00 3 065,00 1 180,96 932,95 3 750,00 3 262,50 930,96 735,45 4 000,00 3 460,00 680,96 537,95 4 500,00 3 855,00 180,96 142,95 4 630,96 3 958,17 50,00 39,50 Wyliczenia uwzględniają pomniejszenie "czternastki" według zasady złotówka za złotówkę oraz pomniejszenie świadczenia o zaliczkę na podatek dochodowy (12 proc.) oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne (9 proc.).

A zatem 14. emerytury nie przyznano, jeśli dana osoba miała emeryturę lub rentę wyższą niż 4630,96 zł brutto. Nie otrzymały jej też osoby ze świadczeniem, którego wypłata była zawieszona na dzień badania prawa do tego świadczenia, tj. 31 sierpnia 2024 r., np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

ZUS informuje, że czternastą emeryturę otrzymało w 2024 roku ok. 8,9 mln emerytów i rencistów, w tym 6,4 mln osób dostanie wypłatę w pełnej wysokości (w kwocie najniższej emerytury), a 2,5 mln osób w wysokości niższej, ze względu na wysokość otrzymywanego świadczenia powyżej 2900 zł miesięcznie.

Ważne ZUS informuje, że dodatkowe świadczenie (czyli 14. emeryturę) otrzymały w 2024 r. osoby, które na ostatni dzień sierpnia miały prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego z ZUS-u. Można było otrzymać tylko jedną dodatkową gratyfikację, a w przypadku renty rodzinnej, kwota czternastki została podzielona między wszystkich uprawnionych w równych częściach.

14. emerytura wolna od potrąceń, zajęć komorniczych, nie liczy się jej do dochodu odnośnie zasiłków, czy alimentów

Czternasta emerytura jest wolna od potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie wlicza się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty, czy 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Ze świadczenia została pobrana jedynie składka zdrowotna i zaliczka na podatek dochodowy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów - Dz. U. 2023 poz. 1407.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2024 r. - Dz.U. 2024 poz. 820.