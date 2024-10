Powstanie 49 Centrów Integracji Cudzoziemców. Są już pierwsze projekty budowy CIC na terenie województwa lubuskiego (w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim)

Strategia migracyjna zakłada m.in. utworzenie 49 Centrów Integracji Cudzoziemców, w różnych regionach Polski. Nowe centra mają być jednym z instrumentów integracji imigrantów w polskim społeczeństwie. Projektowane jest już utworzenie CIC w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim, czyli na terenie województwa lubuskiego.

Rząd zapowiedział strategię migracyjną. Wstępny dokument w tej sprawie został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 15 października. Jest to dokument pod tytułem: „Odzyskać kontrolę. Zapewnić bezpieczeństwo. Kompleksowa i odpowiedzialna strategia migracyjna Polski na lata 2025–2030”. Strategia zawiera osiem obszarów interwencji polityki publicznej, wśród nich znalazł się obszar poświęcony integracji, zawierający koncepcję budowy Centrów Integracji Cudzoziemców na terenie całego kraju.

Integracja imigrantów w polskim społeczeństwie i powstanie Centrów Integracji Cudzoziemców

Jednym z elementów strategii jest integracja, wymieniona w dokumencie jako obszar szósty. Obszar ten, jak czytamy w dokumencie: "dotyczy zasad włączania i integracji imigrantów w polskim społeczeństwie, w szczególności zobowiązań i praw cudzoziemców, tak aby proces integracji nie wpływał negatywnie na spójność społeczną w Polsce, a jednocześnie pozwalał wykorzystywać potencjał imigrantów. Kluczowym jest akceptacja przez cudzoziemców norm i zasad obowiązujących w polskim społeczeństwie".

W obszarze tym został uwzględniony instrument w postaci Centrów Integracji Cudzoziemców. Wskazuje się w nim, że: "Przegląd śródokresowy Strategii zbiegnie się z pierwszymi wnioskami z funkcjonowania Centrów Integracji Cudzoziemców, jakie powstają w 49 regionach Polski i są głównie skierowane do obywateli Ukrainy i Białorusi, którzy przebywają w Polsce. Będzie to okazja do wprowadzenia zmian w polityce integracyjnej i dostosowanie jej do wyzwań związanych z jej realizacją".

Tworzenie Centrów Integracji Cudzoziemców (CIC) na obszarze Polski

Powyższy zapis to jedyne oficjalne informacje dotyczące Centrów Integracji Cudzoziemców, które znalazły się w rządowym dokumencie. Brak więc na ten moment szczegółów dotyczących m.in. tego gdzie będą tworzone i jaki będzie zakres ich działalności. Sięgnijmy więc do innego dokumentu, który rzuca trochę światła na ten obszar.

Otóż na stronie Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji znajduje się informacja o naborze nr FAMI.02.01-IZ.00-004/24 dotyczącym tworzenia Centrów Integracji Cudzoziemców (CIC) na obszarze Polski. Czytamy w niej, że "model integracji cudzoziemców oparty na CIC wypracowany został w ramach pilotażowego projektu współfinansowanego z FAMI2014 pn.: „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce” zrealizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Opracowana koncepcja One-Stop-Shop, która obejmuje skupienie różnych obszarów działania w jednym miejscu, wdrażana testowo przez dwa Centra okazała się optymalnym rozwiązaniem integracyjnym w naszym kraju. Jej celem jest dostarczenie usług w znaczeniu formalnym oraz promowanie aktywnego uczestnictwa i zaangażowania cudzoziemców w życie społeczne i kulturalne Polski".

Zgodnie z wytycznymi funkcjonowania Centrów Integracji Cudzoziemców, zawartymi w dokumencie, koncepcja Centrum Integracji Cudzoziemców opartego na modelu One-Stop-Shop zakłada:

CIC jako przestrzeń z wieloma usługami (niekoniecznie z FAMI),

działalność CIC jako kreowanie lokalnej strategii integracyjnej,

niezbędna współpraca administracji samorządowej, rządowej i organizacji społecznych,

dotarcie do jak największej liczby grup migracyjnych.

"Koncepcja Centrum Integracji Cudzoziemców powinna opierać się na dwóch kluczowych elementach, które można określić jako „Wymagamy i Wspieramy”. CIC ma zapewniać niezbędne usługi umożliwiające funkcjonowanie cudzoziemców na terenie Polski, co pozwoli na gromadzenie danych i lepsze określenie społecznego profilu migrantów oraz dostosowanie usług do ich potrzeb. Ostatecznym celem byłoby ustanowienie obowiązku meldunkowego dla cudzoziemców, co umożliwiłoby dokładne określenie liczby i geograficznego rozmieszczenia migrantów" - czytamy w dokumencie. Zobacz: Wytyczne funkcjonowania Centrów Integracji Cudzoziemców

Budowa Centrum Integracji Cudzoziemców w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim, czyli na terenie województwa lubuskiego

Znajdujemy też świeże informacje, że pierwsze centra są już projektowane. W dniu dzisiejszym, 18 października ukazała się wzmianka o projekcie, którego celem jest budowa Centrum Integracji Cudzoziemców w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim. Jest to projekt po tytułem "Twój los w Twoich rękach – wsparcie społeczne i zawodowe cudzoziemców". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Priorytet 6. Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli, Działanie 6.12 Integracja obywateli państw trzecich.

Z opisu do projektu wynika, że jego głównym celem jest "budowa integracji cudzoziemców na terenie województwa lubuskiego. Zgodnie z założeniami projektu planuje się zbudowanie struktur integracji społecznej i zawodowej cudzoziemców – otworzenie Centrum Integracji Cudzoziemców (CIC) w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim. Obywatele państw trzecich będą korzystali z usług CIC m.in. wsparcia asystentów pierwszego kontaktu, kursy języka polskiego dla obcokrajowców, kursy adaptacyjne, zajęcia animacyjne, wsparcie psychologiczne i prawne, tłumaczenia przysięgłe, doradztwo zawodowe oraz szkolenia zawodowe".

Do zadań Centrum Integracji Cudzoziemców będzie należało m.in.:

udzielanie wsparcia informacyjnego dla cudzoziemców,

udzielanie pomocy w załatwieniu podstawowych spraw egzystencjalnych takich jak m.in.: znalezienie odpowiedniego zakwaterowania, pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, pomoc w organizacji opieki nad dzieckiem/osobą zależną, pomoc w załatwieniu spraw związanych ze zdrowiem (wybór lekarza rodzinnego, odnalezienie specjalisty, uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego, uzyskanie świadczeń rehabilitacyjnych), pomoc w banku, wyjaśnienie zasad korzystania z transportu publicznego, itp.,

organizacja szkoleń nauki języka polskiego,

organizacja szkoleń zawodowych,

wsparcie prawne,

wsparcie psychologiczne,

wsparcie tłumacza przysięgłego,

organizacja zajęć integracyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,

organizacja zajęć adaptacyjnych (kursy z zakresu m.in. przepisów prawa polskiego, polskich

tradycji, zwyczajów i norm kulturowych, zasad funkcjonowania na polskim rynku pracy, zasad funkcjonowania systemu edukacji, itp.),

zajęcia z zakresu integracji zawodowej.

Istotnym elementem działania CIC będzie organizacja i realizacja zadań integracyjnych i animacyjnych poprzez promocję kultury polskiej, tradycji i zwyczajów, organizowanie zajęć dodatkowych, międzykulturowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w różnej formie m.in. spotkania artystyczne, zajęcia sportowe i rekreacyjne, przełamujące barierę kulturową / językową oraz kursy adaptacyjne. Zobacz: Informacja o projekcie "Twój los w Twoich rękach – wsparcie społeczne i zawodowe cudzoziemców"