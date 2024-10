Aktywny Rodzic (tzw. babciowe) a 800 plus, rozwód, zlecenia z różnymi kwotami, rodzice-funkcjonariusze, RKO. ZUS wyjaśnił najczęstsze wątpliwości rodziców

Rodzice dzieci do lat 3 od początku października 2024 r. mogą wnioskować o nowe świadczenia z programu Aktywny Rodzic. Na dziecko mogą otrzymać od 500 zł do 1500 zł miesięcznie w zależności od rodzaju świadczenia, a w przypadku dziecka z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności nawet 1900 zł. Zainteresowanie programem jest duże. Do ZUS-u wpłynęło 327,3 tys. wniosków na 332,8 tys. dzieci - poinformowała 21 października br. Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim. ZUS cyklicznie organizuje dyżury eksperckie z zakresu nowych świadczeń dla rodzin. Publikujemy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi ekspertów.

Czy pobieranie jednego z nowych świadczeń w ramach programu Aktywny Rodzic, pozbawi mnie 800 plus?

Odpowiedź ZUS: Program Aktywny Rodzic wprowadza 3 rodzaje świadczeń: aktywni rodzice w pracy, aktywnie

w żłobku oraz aktywnie w domu. W danym miesiącu na dane dziecko rodzic będzie mógł otrzymać tylko jedno z wybranych przez siebie świadczeń. Będzie można jednak zastąpić jeden rodzaj wsparcia drugim, na przykład, gdy zmieni się sytuacja zawodowa wnioskodawcy. Każde z trzech świadczeń z programu Aktywny Rodzic będzie można łączyć z innymi świadczeniami wypłacanymi na dzieci, np. ze świadczeniem wychowawczym z programu Rodzina 800 plus czy 300 plus z programu „Dobry Start”.

Zarobki z umowy zlecenia

Oboje z mężem pracujemy. Mąż zarabia 5000 zł na rękę. Moje wynagrodzenie wynosi między 2000 a 4000 zł brutto. Mam umowę zlecenia i w każdym miesiącu otrzymuję inną kwotę. Czy otrzymam świadczenie aktywni rodzice w pracy na dziecko w wieku 24 miesiące?



Odpowiedź ZUS: Jeśli pani dziecko nie chodzi do żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego i nie jest pod opieką dziennego opiekuna, to w miesiącach, kiedy uzyskuje pani wynagrodzenie powyżej 2150 zł brutto, czyli 50 proc. minimalnego wynagrodzenia przysługuje pani świadczenie aktywny rodzic w pracy, bo oboje z mężem spełniacie warunek indywidualnego i łącznego poziomu aktywności zawodowej. Świadczenie przysługuje, jeśli oboje rodzice/opiekunowie osiągają przychód, którego podstawa wymiaru składek wynosi co najmniej 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli obecnie 4300 zł (tzw. warunek łącznego poziomu aktywności zawodowej). Dodatkowo podstawa, od której opłacane są składki każdej z tych osób, nie może być niższa od:

- 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, lub

- 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę – w przypadku osób, które prowadzą pozarolniczą działalność na preferencyjnych zasadach, czyli np. korzystają z ulg tj.: preferencyjne składki, ulga na start, mały ZUS plus.



Natomiast w miesiącu, kiedy otrzymuje pani kwotę poniżej 2150 zł, nie spełnia pani warunku aktywności zawodowej i w takiej sytuacji świadczenie aktywni rodzice w pracy będzie przysługiwać tylko do końca następnego miesiąca, od którego nastąpiła zmiana tych warunków. Z takiej możliwości można skorzystać dwa razy w czasie, kiedy świadczenie przysługuje na dziecko (między pierwszym dniem miesiąca, w którym dziecko skończyło 12. miesiąc, a ostatnim dniem miesiąca przed tym, w którym dziecko skończy 36. miesiąc).

Kiedy można złożyć wniosek, gdy dziecko kończy 1 rok życia?

Moja córka w połowie grudnia kończy 12 miesięcy. Chcę wystąpić o świadczenie aktywni rodzice w pracy. Oboje z mężem pracujemy na etatach. Czy świadczenie aktywny rodzic otrzymam za grudzień w pełnej wysokości?



Odpowiedź ZUS: Jeśli wasze dziecko nie będzie uczęszczać do żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego i nie będzie pod opieką dziennego opiekuna, nabędą państwo prawo do świadczenia aktywni rodzice w pracy. Warunek łączny i indywidualny aktywności zawodowej spełniacie. Miesięczna kwota świadczenie jest nie podzielna, to oznacza, że za grudzień otrzyma pani całą kwotę świadczenia tj. 1500 zł.

Rodzic - funkcjonariusz

Mój syn jest funkcjonariuszem i nie płaci składek do ZUS-u. Czy będzie miał prawo do świadczenia aktywni rodzice w pracy na dziecko w wieku 2 lat? Wnukiem zajmuję się na przemian z drugą babcią.



Odpowiedź ZUS: W przypadku funkcjonariuszy, żołnierzy zawodowych, sędziów i prokuratorów, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie pełnienia służby nie są objęci obowiązkiem ubezpieczeń społecznych, niepodleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu wykonywania pracy na podstawie stosunku służbowego uznaje się za równoważne z opłacaniem składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy, której łączna wysokość wynosi 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że:



1) każdy rodzic samodzielnie wychowujący dziecko, zatrudniony jako funkcjonariusz służb mundurowych, a także jako sędzia lub prokurator, będzie spełniał warunek aktywności zawodowej i będzie mógł się ubiegać o świadczenie aktywni rodzice w pracy;



2) każdy rodzic wychowujący dziecko wspólnie z drugim rodzicem, zatrudniony jako funkcjonariusz służb mundurowych, a także jako sędzia lub prokurator, będzie spełniał warunek aktywności zawodowej i będzie mógł się ubiegać o świadczenie, pod warunkiem że drugi rodzic będzie także aktywny zawodowo na odpowiednim poziomie.

Aktywny rodzic a RKO

Mam wnuczkę, która jest w wieku 1 rok i 8 miesięcy, chodzi do żłobka. Do końca roku córka ma na nią przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy. Co miesiąc otrzymuje po 1000 zł. Opłata za żłobek to kwota około 700-800 zł. Jakie świadczenie będzie dla mojej córki mnie najkorzystniejsze i kiedy powinna złożyć wniosek?



Odpowiedź ZUS: Jeśli opłata za żłobek jest mniejsza niż wypłacany rodzinny kapitał opiekuńczy, to dla pani córki najkorzystniejszym rozwiązaniem na ten moment będzie pobieranie RKO do końca roku, a w styczniu złożenie wniosku o świadczenie aktywnie w żłobku, gdzie kwota dofinansowania wyniesie do 1500 zł. Gdyby córka taki wniosek złożyła w październiku, to straciłaby na tym.

Rodzice po rozwodzie

Jestem z mężem po rozwodzie, mamy dwoje dzieci. Jedno w wieku 14 miesięcy a drugie 24 miesiące. Jest to dziecko z poprzedniego małżeństwa mojego męża. Nie pracuję, zajmuję się domem i dziećmi, czy przysługują mi jakieś świadczenia z nowego programu Aktywny Rodzic?



Odpowiedź ZUS: Może pani ubiegać się o świadczenie aktywnie w domu na jedno dziecko, na drugie też, o ile nie wykorzystała pani na nie 12 tys. zł w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego.

Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim