RPO: Wadliwe ograniczenie kart parkingowych osób niepełnosprawnych. Rzecznik prosi rząd o przywrócenie prawa

Osoby niepełnosprawne mają prawo parkować pod znakami zakazującymi parkowania. Przepisy niezgodnie z Konstytucją zakazują tego. Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje rządowi, że tabliczka „dotyczy osób niepełnosprawnych” pod znakami zakazu parkowania jest prawdopodobnie niezgodna z Konstytucją. Dlaczego? Bo tabliczkę wprowadza rozporządzenie, a nie ma podstawy prawnej do regulacji tabliczki tym aktem niższego rzędu.

Pod znakami drogowymi: B-1, B-3, B-3a, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39 są tabliczki z napisem "Dotyczy także" i symbolem osoby niepełnosprawnej. Połączenie tabliczki ze znakiem wprowadza np. zakaz parkowania dla osoby niepełnosprawnej, który nie dotyczy osoby niepełnosprawnej (zgodnie z art. 8 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym).

Ważne art. 8 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym Osoba niepełnosprawna legitymująca się kartą parkingową kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju, w zakresie określonym przepisami o których mowa w art. 7 ust. 3a.

Natomiast rozporządzenie mówi tak:

Ważne , § 33 ust. 3 rozporządzenia o znakach drogowych Umieszczona pod znakami, o których mowa w ust. 2, tabliczka z napisem „Dotyczy także” i symbolem osoby niepełnosprawnej, określonym na tabliczce T-29, wskazuje, że znaki te obowiązują również osoby, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy.

osoby niepełnosprawne twierdzą, że rozporządzenie nie może w ten sposób modyfikować uprawnień osób niepełnosprawnych. I zgadza się z nimi RPO. Dlatego jeszcze w 2017 r. (bo to bardzo stary problem) mówił, że upoważnienie ustawowe do wydania rozporządzenia określającego znaki i sygnały w ruchu drogowym oraz ich znaczenie i zakres obowiązywania jest wadliwe. Nie zawiera bowiem wytycznych, które powinien uwzględnić organ upoważniony do ustalenia zakresu obowiązywania znaków drogowych. Oznacza to niekonstytucyjność delegacji ustawowej, a w konsekwencji rozporządzenia wydanego na jej podstawie.

Argumenty RPO:

1) Wskazanie w art. 7 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym, jakie funkcje pełnią znaki drogowe, nie może być uznane za podstawę ograniczenia praw osób niepełnosprawnych

2) Konwencja o znakach i sygnałach drogowych przewiduje możliwość, że pod znakiem „zakaz postoju" można umieszczać dodatkową tabliczkę z napisami, które mogą ograniczać zakres zakazu przez wskazanie wyjątków dotyczących niektórych kategorii użytkowników drogi. Ale nie dotyczy to tabliczki z napisem "Dotyczy także" i symbolem osoby niepełnosprawnej.

