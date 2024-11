ZUS: 30 listopada mija termin na złożenie dwóch ważnych wniosków. Kto nie zdąży - straci finansowo

ZUS przypomina, że tylko do końca listopada 2024 r. przedsiębiorcy mogą składać wnioski o tegoroczne wakacje składkowe. Następna taka możliwość dopiero w 2025 roku. 30 listopada br. upływa także termin dla rodziców dzieci w wielu szkolnym na złożenie wniosków o tzw. 300 plus – czyli 300 zł na dziecko na wyprawkę szkolnąw ramach programu Dobry Start.

Wnioski o wakacje składkowe do końca listopada

W 2024 roku pierwszy raz można skorzystać z tzw. wakacji składkowych. Polegają one na tym, że najmniejsi przedsiębiorcy mogą jeden miesiąc w roku nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.



Aby skorzystać ze zwolnienia za grudzień 2024 roku, przedsiębiorcy muszą złożyć wniosek do końca listopada. Następna szansa na wakacje składkowe dopiero w 2025 roku.



W całym kraju do 26 listopada 2024 r. wpłynęło blisko 900 tys. wniosków o wakacje składkowe – informuje Karol Jagielski, regionalny rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego.



Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorcy mogą raz w roku za wybrany miesiąc nie płacić za siebie składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Dotyczy to osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą albo zatrudniają do 9 osób (tzw. mikroprzedsiębiorców) i komorników sądowych, o ile spełniają warunki. Zwolnienie nie dotyczy składki na ubezpieczenie zdrowotne ani składek, które przedsiębiorca opłaca za inne osoby.

Ważne Zwolnienie obejmuje składki od najniższej podstawy wymiaru, która obowiązuje prowadzącego działalność.

Składki objęte zwolnieniem zostaną sfinansowane z budżetu państwa i będą wliczone do przyszłej emerytury czy renty. Ulga stanowi pomoc de minimis. We wniosku przedsiębiorca będzie informował o innych formach pomocy publicznej, z których korzystał.



Wniosek o wakacje składkowe (RWS) przedsiębiorca lub jego pełnomocnik będzie mógł złożyć tylko elektronicznie na PUE/eZUS – wyłącznie z konta płatnika na miesiąc przed wybranym miesiącem zwolnienia. W tym roku ze zwolnienia będzie można skorzystać jedynie w grudniu. Prowadzący działalność zatem musi złożyć wniosek w listopadzie. Jeśli złoży go w grudniu, to zwolnienie dotyczyć będzie stycznia 2025 roku.

Tylko do końca listopada można złożyć wniosek o 300 plus

Tylko do końca listopada można złożyć wniosek o wyprawkę szkolną, w wysokości 300 zł na dziecko, w ramach programu Dobry Start - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na ten cel wypłacono już ponad 1 mld 386 mln zł.

Ważne W ramach programu Dobry Start rodzice mogą otrzymać raz w roku 300 zł na wyprawkę szkolną, czyli na przykład na zakup podręczników, zeszytów czy przyborów szkolnych.

Świadczenie przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat.

Nabór wniosków rozpoczął się 1 lipca. Według najnowszych danych (27.11) opiekunowie złożyli 3 mln 361 tys. wniosków. Kwota wypłaconych świadczeń przekroczyła 1 mld 386 mln zł. Liczba dziecko, na które wypłacono świadczenie przekroczyła 4 mln 627 tys.



- Wnioski można składać do końca listopada. Po tym terminie będzie to możliwe tylko wtedy, gdy dziecko powyżej 20 lat uzyska po 30 listopada orzeczenie o niepełnosprawności – mówi Wojciech Dąbrówka, rzecznik ZUS.

Wnioski można złożyć za pomocą aplikacji mZUS. Jest ona do pobrania bezpłatnie ze sklepów Google Play i App Store. Aby aktywować aplikację mobilną ZUS, należy połączyć ją ze swoim profilem na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.



Rodzice, którzy nie mają konta na PUE ZUS, mogą złożyć wniosek o świadczenie przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

