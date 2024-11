Wigilia dniem wolnym od pracy od 2025 r. Trzy niedziele poprzedzające Wigilię będą handlowe

Wigilia dniem wolnym od pracy od 2025 r. Sejm przyjął nowelizację ustawy w tej sprawie. Ponadto nowela przewiduje, że od 2025 r. trzy niedziele poprzedzające Wigilię będą handlowe. Wcześniej Sejm odrzucił m.in. poprawki PiS i Lewicy, by Wigilia była wolna już od tego roku.

Wigilia od 2025 roku stanie się dniem wolnym od pracy. Dodatkowo, także od 2025 roku, trzy niedziele poprzedzające Wigilię będą mogły być handlowe. Za zmianami w ustawie o dniach wolnych od pracy oraz innych aktach prawnych zagłosowało w Sejmie 403 posłów, przeciw było 10, a 12 wstrzymało się od głosu.

Wcześniejsze propozycje, m.in. poprawki PiS i Lewicy, aby Wigilia była dniem wolnym już w 2024 roku, zostały odrzucone. Lewica w swoim projekcie chciała, by 24 grudnia był dniem wolnym dla wszystkich pracowników, także tych z sektora handlowego, którzy obecnie mogą pracować w Wigilię do godziny 14. Ostatecznie podczas prac komisji gospodarki i rozwoju oraz polityki społecznej i rodziny wprowadzono poprawkę Koalicji Obywatelskiej, umożliwiającą handel w trzy niedziele przed Wigilią.

Wigilii 24 grudnia dniem wolnym od pracy od 2025 roku. Zamieszanie w Sejmie z poprawkami

Przypomnijmy, że w środę w Sejmie posłowie wysłuchali sprawozdania komisji o poselskim projekcie nowelizacji ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowela zakłada ustanowienie Wigilii 24 grudnia dniem wolnym od pracy. Połączone komisje gospodarki i rozwoju oraz polityki społecznej i rodziny we wtorek pozytywnie zaopiniowały projekt. Opowiedziały się jednocześnie m.in. za poprawkami KO, by nowe przepisy weszły w życie od 1 lutego 2025 r., a także, by trzy niedziele przed Wigilią były handlowe.

Podczas wczorajszego drugiego czytania posłowie zgłosili kolejne poprawki. Natomiast posłanka Katarzyna Ueberhan (Lewica) złożyła wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania bez skierowania projektu z powrotem do komisji. "W trakcie prac komisji złożono kilka poprawek. Dwie poprawki zostały przyjęte i stały się częścią projektu" - wyjaśniła sprawozdawczyni Katarzyna Ueberhan. Jednocześnie oceniła, że projekt w zamyśle autorów miał być projektem o dodatkowym wolnym dniu od pracy, a przyjęte poprawki są sprzeczne z duchem i intencją wnioskodawców. "Projekt ustawy zawarty w druku nr 855 nie jest zgodny z intencją wnioskodawców i dopuszcza handel w niedziele" - zaznaczyła.

Jedna z poprawek zakładała wprowadzenie dodatkowej niedzieli handlowej w zamian za wolną Wigilię

Jedna z poprawek, przyjęta podczas prac sejmowej komisji dotyczyła wprowadzenia dodatkowej jednej niedzieli handlowej w zamian za wolną Wigilię. "Wprowadzenie dodatkowej pracującej niedzieli dla pracowników handlu to jest dokładanie tym pracownikom dodatkowego dnia w pracy, a nie oddawanie wolnej Wigilii" - powiedziała ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Druga złożona poprawka zakładała wprowadzenie dodatkowej handlowej niedzieli, a dodatkowo zmianę obowiązku pracy w Wigilię - do godz. 12 zamiast godz. 14. "To nie jest poprawka, która idzie zgodnie z intencją wnioskodawców, ponieważ to nie są przepisy, które oddają wolną Wigilię" - zaznaczyła ministra. "Koalicja 15 października złożyła obietnice - nic co dane nie będzie odebrane" - dodała, apelując do posłów o to, aby obietnicy dotrzymać.

Lewica chciała wprowadzić poprawki, które przywracają pierwotną wersję projektu nowelizacji ustawy ws. wolnej Wigilii

Posłanka Daria Gosek-Popiołek (Lewica) zaznaczyła, że na tą ustawę czekają miliony Polaków. "Aż 74 proc. ludzi w Polsce chce, aby Wigilia była dniem wolnym od pracy" - dodała. Zapowiedziała, że Lewica jednak będzie składała poprawki, "które przywrócą pierwotną wersję projektu". "Nasza propozycja jest prosta. Jeden dodatkowy wolny dzień od pracy - 24 grudnia - dla wszystkich pracowników od 2024 roku" - dodała. Przekazała też, że nie ma powodu wprowadzać dodatkowych niedziel handlowych, bo te kwestie nie są ze sobą powiązane.

Natomiast poseł Grzegorz Adam Płaczek (Konfederacja) podkreślił, że - według szacunków ekspertów - każdy dodatkowy dzień wolny od pracy oznacza straty dla gospodarki sięgające od 3 do 5 mld zł. Przekazał też, że dla niektórych sektorów Wigilia jest jednym z najbardziej dochodowych dni w roku. "Decyzja w tej sprawie powinna być poprzedzona debatą, analizą ekonomiczną i konsultacjami społecznymi. Nie możemy sobie pozwolić na pochopne decyzje, które mogą przynieść więcej problemów niż korzyści. Przekazał, że w klubie Konfederacja posłowie będą głosować zgodnie z własnym sumieniem, bez dyscypliny partyjnej.

KO uznała, że poprze poprawiony projekt ustawy w sprawie wolnej Wigilii

Koalicja Obywatelska w środę w Sejmie zakomunikowała, że zamierza poprzeć projekt ustawy dot. ustanowienia Wigilii dniem wolnym od pracy z wprowadzonymi podczas prac komisji zmianami - zapowiedziała w imieniu klubu posłanka KO Dorota Marek. Propozycja wypracowana podczas prac komisji zakłada wprowadzenie dodatkowej jednej handlowej niedzieli w grudniu w zamian za wolną Wigilię.