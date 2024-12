Mój elektryk 2025: do 40 tys. zł dopłaty do auta elektrycznego od lutego. Tylko dla osób fizycznych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przygotował nową odsłonę programu Mój elektryk, która ruszy od lutego 2025 r. Na dopłaty do samochodów elektrycznych przeznaczono 1,6 mld zł ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Wnioski będzie można składać już na początku lutego 2025 r. Nowy program dopłat zastąpi dotychczasowy program „Mój elektryk”, który będzie obowiązywał do końca stycznia 2025 r.

Zmiany w programie dopłat do samochodów elektrycznych w 2025 roku

NFOŚiGW informuje, że:

Nabór wniosków w nowym programie dopłat do samochodów elektrycznych planowany jest na początku lutego 2025 r.

Beneficjenci programu – osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – będą mogły otrzymać do 40 tys. zł dotacji na zakup, leasing, wynajem długoterminowy nowego samochodu elektrycznego.

Obowiązujący program „Mój elektryk” potrwa do 31 stycznia 2025 r. lub do wyczerpania środków.

– Nowa odsłona programu „Mój elektryk” z budżetem ponad 1,6 miliarda złotych pozwoli dofinansować prywatne inwestycje w auta elektryczne – zarówno osób fizycznych, jak i prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. To, obok dotacji do zeroemisyjnego transportu publicznego i infrastruktury na potrzeby stacji ładowania, zapewnia kompleksowe wsparcie elektromobilności. Jednym z priorytetów nowej strategii działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest poprawa jakości powietrza, której nieodłącznym elementem jest rozwój niskoemisyjnego transportu– powiedział Paweł Augustyn, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW.

Do 40 tys. zł dofinansowania. Dla kogo? Na jakie auta?

Nowy program przewiduje dotacje do zakupu lub leasingu/ wynajmu długoterminowego pojazdów elektrycznych kategorii M1 dla dwóch grup beneficjentów:

- osób fizycznych (zakup pojazdu wykorzystywanego w celach prywatnych),

- osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.



Celem programu jest dofinansowanie do zakupu (także leasingu lub wynajmu długoterminowego) ok. 40 tysięcy bezemisyjnych aut.



Maksymalna cena zakupu pojazdu kwalifikującego się do uzyskania wsparcia to 225 tys. zł netto (bez VAT), podczas gdy w obecnym programie jest to 225 tys. zł brutto (z VAT). Maksymalna kwota dotacji z programu wyniesie 40 tys. zł (kwota obejmuje premie za złomowanie pojazdu spalinowego oraz dochód wnioskodawcy nieprzekraczający 135 tys. zł). Limit przebiegu nowego samochodu kwalifikującego się do dofinansowania wynosić będzie 6 tys. km.

Nowy program już po konsultacjach

Przyjęcie nowego programu poprzedziły szerokie konsultacje z udziałem przedstawicieli m.in. administracji rządowej, samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców i przedsiębiorców, partnerów gospodarczych i społecznych. Projekt programu podlegał także konsultacjom społecznym w terminie 18-29.11.2024 r. W wyniku konsultacji społecznych zgłoszono ponad 300 uwag lub propozycji zmian, część z nich została uwzględniona w programie, m.in. wprowadzenie wyższej podstawowej kwoty dofinansowania dla osób fizycznych posiadających Kartę Dużej Rodziny.



Program został przygotowany na podstawie decyzji wykonawczej Rady Unii Europejskiej z dnia 1 lipca 2024 r. (CID). Z w/w decyzji wprost wynikają:

rodzaj ostatecznych odbiorców wsparcia (osoby fizyczne oraz prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą); forma wsparcia (dotacja), łączna wysokość wsparcia, rodzaj premii podwyższających łączną kwotę wsparcia, kategoria pojazdów (M1), wielkość wskaźnika „Liczba zakupionych/leasingowanych/wynajętych pojazdów kategorii M1”, wysokość budżetu przeznaczonego na program.

Program „Mój elektryk”

W ramach obowiązującego programu:

nabór dla osób fizycznych zostanie zamknięty z dniem 31.01.2025 r. lub z chwilą wyczerpania środków;

nabór dla przedsiębiorców i podmiotów innych niż osoby fizyczne zostanie zamknięty

z dniem 31.01.2025 r. lub z chwilą wyczerpania środków;

nabór wniosków w ramach ścieżki leasingowej, zawieszony z dniem 31.08.2024 r.,

ze względu na wyczerpanie środków, zostanie zamknięty z dniem 31.12.2024 r.

Informacje o programie: Mój elektryk - aktualne ogłoszenia o naborach